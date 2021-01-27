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寶陞看好美國居家裝修熱潮 今年表現有望優於去年

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
寶陞主攻美國地區地板、室內裝修建材市場，95%為美國市場，5%為台灣市場，具備品牌、零售通路，此為寶陞產品。 圖／寶陞提供
寶陞主攻美國地區地板、室內裝修建材市場，95%為美國市場，5%為台灣市場，具備品牌、零售通路，此為寶陞產品。 圖／寶陞提供

興櫃百貨股、地板品牌銷售商寶陞（2948）2020年全年營收創四年新高，展望今年上半年將有三大動能，美國交屋率去年比前年高，有望帶動今年美國居家裝修熱潮；旗下專業室內建材零售通路擴增美國據點，第1季將完成裝修；全球缺櫃，運費增加，寶陞今年2月將漲價第三波，有望帶動毛利率，看好今年會比去年亮眼。

寶陞主攻美國地區地板、室內裝修建材市場，95%為美國市場，5%為台灣市場，具備品牌、零售通路。2020年全年營收達14億元，年增37％，也是四年來營收新高，近期掛牌興櫃，27日舉辦媒體業績說明會。

寶陞主管表示，美國交屋率去年比前年高，看好美國居家裝修熱潮在居家辦公、居家教學等宅經濟，在今年持續催化；加上近期美國政府為進一步刺激消費動能祭出振興經濟方案，有望創造銷售動能。

寶陞旗下專業室內建材零售通路「Modern HomeConcepts」，目前已於2020年第4季擴增聖安東尼奧據點，有望隨著聖安東尼奧新銷售據點於今年第ㄅ季完成裝修，有助於創造成長動能。

此外，因近期全球缺櫃，也讓運費上漲，寶陞主管透露，運費已轉嫁到公司產品上，今年2月將進行第三次調漲，有望提升毛利率。

營收

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