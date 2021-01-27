富邦媒啟用南部首個大型物流中心 加速中南部配送

富邦媒（8454）砸下6億元興建的南部第一個大型物流中心-台南永康物流中心，27日正式開幕，總面積達6,000坪，規劃可容納商品數為20萬個。富邦媒總經理谷元宏表示，該物流中心將可加快中南部配送速度，也是2022年南部大倉啟用前的前哨站。

富邦媒27日股價收825元，上漲15元。

谷元宏表示，物流布建、提升客戶服務是驅動公司成長的重要引擎，為了擴展南台灣快速到貨的服務區域，自2018年起積極投入南台灣物流倉儲的建設，已陸續在台南新營區、新市區、永康區、南區建置四座衛星倉，於新市區推動南區儲備運輸物流中心也已取得建照。

目前富邦媒有10個主倉、20個衛星倉，此次啟用的「永康物流中心」，為南部第一個大型物流中心，屬於主倉之一，位置鄰近國道一號與台一線省道，配送交通方便。

該物流中心規劃可容納商品數為20萬個，雖屬中型倉儲建置，但被賦予將在2022年啟用的南區大倉前哨站，擔負起「南台灣電商物流網」加速轉動的重責，並加快中南部配送速度，不再只能從北部運送下去，也能增加南部貨品儲存量。