黑夜中的美好曙光 CSD中衛「夜幕灰」新品上市

2020年全世界疫情淪陷，黑暗的未來讓全球民眾一度焦慮不已。如同夜幕低垂，讓人看不到希望。幸好夜再黑，也終會迎來美好曙光。黑夜中的一抺光，悄悄降臨，稍稍點亮黑夜，CSD中衛推出2021年新品「夜幕灰」時尚口罩，於焉誕生，希望這抺黑夜中的曙光，能帶給人們正向能量。

CSD中衛行銷經理周令怡表示，夜幕灰予人高貴冷靜的感受，不像黑色那般絶對的黑，灰色調顯得較具彈性與柔軟。而且灰色幾乎是百搭色！不論衣著如何花俏，只要配上灰色，整體造型便會添上一股沈澱柔和的氣質。「夜幕灰」時尚口罩五片入袋裝69元，30片盒裝260元。