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益安旗下微創醫材治療良性攝護腺肥大 臨床初步有效

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

益安生醫（6499）今（27）日宣布旗下良性攝護腺肥大微創治療醫材XFLOTM，於多國多中心EXPANDER-1人體臨床試驗初步分析中，呈現安全、有效之正面結果。益安表示，XFLO由子公司意能生技所開發，提供攝護腺肥大患者一項方便、可逆、可於門診施行且無須住院之治療方案，能夠在不影響性功能的前提下，立即緩解患者下泌尿道症狀。

現行多國多中心的EXPANDER-1臨床試驗，已同步在澳洲、喬治亞共和國、加拿大、及台灣等地展開，截至目前為止共收治32位病人，試驗初步分析結果顯示，XFLO皆可安全地置放於阻塞的攝護腺區域，並於六個月後依試驗設計順利取出，無須放置術後導尿管、亦無發現性功能相關副作用。根據14位已完成追蹤期病人之臨床結果顯示，XFLO在放置後兩週內即可有效的緩解症狀，不僅於六個月的放置期間成功降低國際攝護腺症狀評分值(IPSS)達40%，其療效更可於XFLO取出後繼續維持至少六個月，顯示此微創醫材可有效緩解病人的下泌尿道症狀長達一年以上；團隊將持續追蹤此治療方案的各項長期安全性及有效性指標。

益安表示，隨著年齡增長，攝護腺組織可能不斷增生，逐漸堵塞、壓迫尿道並妨礙正常排尿。此時，泌尿科醫師即可使用門診常備的標準軟式膀胱鏡，將XFLO置放於阻塞的攝護腺尿道區域，藉由擴張尿道使排尿功能回復正常，以立即改善患者之泌尿道相關症狀。此微創治療方案的特點在於侵入性低且完全可逆，保留搭配其他治療的彈性，即便需取出，同樣以軟式膀胱鏡搭配意能生技開發之XPRO套管即可執行。

國內專家認為，該臨床初期實驗數據顯示，XFLO為一深具潛力的良性攝護腺肥大微創治療方案，可在不影響性功能的前提下，快速緩解下泌尿道症狀。而XFLO獨特的可逆性設計，可讓患者在日後各式治療方案的搭配上保留更多選擇性。

國際著名澳洲雪梨大學泌尿科教授Dr. Henry Woo則指出，現有治療良性攝護腺肥大之藥物常效果不彰，並伴隨多種副作用，如性功能障礙及生活品質下降等問題，導致66%的病人在一年後停止用藥；現行手術亦未臻理想，不僅常伴隨血尿、需放置導尿管等易造成病人不適的副作用，亦會造成不可逆的永久組織傷害及逆行性射精等問題。

而新興的微創治療手術，可在不易造成性功能障礙及尿失禁等副作用的前提下，快速緩解病人症狀，以滿足此一強烈且未被滿足的臨床需求。

益安

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