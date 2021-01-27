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王令麟：東森自然美目標2024年三分之一門市進駐飯店

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
東森集團總裁王令麟表示，未來東森自然美展店重點將放在飯店，目標2024年有三分之一的門市進駐飯店。東森／提供
東森集團總裁王令麟表示，未來東森自然美展店重點將放在飯店，目標2024年有三分之一的門市進駐飯店。東森／提供

東森（2614）持股30%的東森自然美日前於深坑生技中心召開第四次「東森自然美產學高峰會」，邀請13位專家顧問學者交流，探討東森自然美如何持續放大優勢，躍居美妝生技龍頭，同時透過與其他美業集團強強聯手，在線下結盟為複合式營運、線上透過直銷通路倍增銷售額。

東森接手自然美後，展店家數大幅成長，從249家到去年的328家，營收年增三倍，2025年目標要占有一半的美容加盟店市場。東森集團總裁王令麟表示，2020年台灣因防疫得宜，台灣自然美約獲利1.4億元，未來展店重點將放在飯店，因看好房客有SPA需求，也無需解決消防問題，預計將走入全台80個飯店，目標2024年有三分之一的門市進駐飯店。

此外，自然美產品去年獲得12個獎項，包括了金峰獎、玉山獎以及SNQ國家品質標章，2021年1月又得到了六項亞太美業精品獎，而舉辦產學高峰會的目標，是因過去在這行業很少結合醫學界和學界的力量，為了強調產學合作的重要性，也讓此產業能穩定地快速升級，自然美將以此為研發的目標，同時進軍全球市場。

東森自然美本次舉辦產學高峰會，邀請專家學者深度研討產品與服務的各方面升級，今年也時逢自然美成立50年，也希望讓經營模式也從傳統加盟迅速走向創新、與科技接軌之路。

生技 王令麟

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