大南方計畫！高雄橋頭科預計年底開放廠商選地

內政部營建署表示，為配合行政院「大南方大發展南臺灣發展計畫」，及發展科技產業，促使人口及產業進駐高雄新市鎮，本署辦理高雄新市鎮第二期發展區（約358公頃）開發作業，預計提供約185公頃產業專用區土地作為橋頭科學園區，以配合科技產業發展需求，目前已完成開發執行計畫之報核，都市計畫變更案草案已經審議通過，區段徵收協議價購會議亦於去年12月底召開完畢。

內政部營建署表示，今年將配合環境影響評估作業時程，預計於今年底辦理區段徵收計畫公告及都市計畫發布實施作業，屆時將提供廠商進場選地及辦理設廠規劃作業，俟園區公共工程與廠房同步施工完成後，高雄橋頭科學園區將成為未來可期的新興科技產業發展、研發及試驗基地，展現在地影響力及國際競爭力，以奠定高雄新市鎮建設成為科技新都的地位。

此外，為促進淡海及高雄新市鎮開發，活化土地，加速引進產業發展，營建署已於去年陸續辦理淡海及高雄新市鎮特定區計畫第三次通盤檢討前置作業、公告徵求意見及舉辦說明會或座談會與蒐集資料等工作，今年將積極進行通盤檢討實質規劃作業。

其中淡海新市鎮將著重後期發展區之多元開發方式（如一般徵收、區段徵收、容積移轉、都市更新或開發許可……）可行性評估分析，並修正分期分區發展計畫內容，訂定開發指標等，另為加速產業引進，將與新北市政府經濟發展局共同評估淡海新市鎮產業環境發展趨勢，研擬未來產業發展策略，提出解決既有工廠聚落後續處理方式或配套措施，作為後續合作開發在地產業園區之參考。

至於高雄新市鎮第三次通盤檢討作業，將接續橋頭科學園區開發工作，評估規劃橋仔頭糖廠周邊土地或高雄捷運青埔站附近地區開發內容，期望加速串聯高雄新市鎮已開發區及橋頭科學園區，增加交通便利性，健全新市鎮整體發展。