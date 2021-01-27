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中鋼董座翁朝棟公開信：「邁向50年，勝者尤須繫盔緒」

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）董事長翁朝棟歲末發表給員眷公開信指出，「勝者尤須繫盔緒」，意指打勝仗的將士更須把頭盔的帶子繫好、綁緊，不因勝利而得意忘形，堅守本分、確實做好工作，才能勇猛精進，共同邁向中鋼下個璀燦50年。

翁朝棟說，2020年是空前危機及艱鉅挑戰的一年，最終拚出全年自結合併稅前盈餘27.68億元成續，這是無比艱辛的重大成就，更是所有中鋼人的榮耀。

中鋼並積極回應社會環保呼聲，經董事會通過共投資118.8億元，進行重大環保改善工程，有效降低碳排量，善盡企業社會責任。今年是建廠50年，也是中鋼迎接下一個50年最關鍵的奠基年，中鋼宣示以高值化精緻鋼廠及綠能產業為發展雙主軸，並提出行動方案。

翁朝棟表示，慶祝建廠50年，「我是服務中鋼41年的老兵，能與大家同心打拼，深感榮幸」，古云：「天道酬勤、地道酬善、人道酬誠、商道酬信、業道酬精」和全體同仁互期共勉，並分享與中鋼精神相融貫的日本古諺：「勝者尤須繫盔緒」，意思是打勝仗的將士更須把頭盔的帶子繫好、綁緊；不因勝利而得意忘形、不因成功而鬆懈怠慢，仍須堅守本分、確實做好工作，才能勇猛精進、不斷攀登高峰。

堅信秉持「天道酬勤」、「勝者繫盔緒」的理念態度，必能昂首濶步邁向下一個璀燦的五十年。

中鋼 勝利 環保

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