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儷京斥資45億建「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」明年營運

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
日月潭力麗溫德姆溫泉酒店今舉辦「大樓新建工程上樑典禮」。 圖／力麗集團提供
日月潭力麗溫德姆溫泉酒店今舉辦「大樓新建工程上樑典禮」。 圖／力麗集團提供

力麗集團旗下力麒建設（5512）、力麗酒店共同投資的儷京企業，斥資45億興建位於日月潭伊達邵的五星酒店，並與國際知名酒店品牌溫德姆酒店集團合作，未來將以「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」掛牌營運。力麗溫德姆溫泉酒店新建工程於今日舉辦「大樓新建工程上樑典禮」，預計明年下半年落成，將創造300多個就業機會。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店規劃12層地上建築物及3層地下室，基地面積為1,686坪，總樓地板面積為9,770坪，預計有197間客房、中式餐廳、全日餐廳、大廳酒吧及健身房游泳池、兒童遊戲室等休閒設施及可容納近400人的宴會廳空間。董事長郭淑珍表示，本案興建後加上關係企業旗下的力麗哲園日潭館、月潭館及力麗儷山林會館，預計將成為日月潭區飯店量體最大的飯店。

目前力麗關係企業經營的力麗哲園日潭館房間數為40間、月潭館房間數48間，力麗酒店旗下力麗儷山林會館房間數44間，加上儷京企業旗下日月潭力麗酒店房間數197間，共可提供330間房。

郭淑珍對於日月潭力麗溫德姆溫泉酒店未來營運展望樂觀，她表示，台灣渡假型飯店在去年下半年，國內旅遊需求速度優於預期，除了品牌酒店本身五星級的軟、硬體並兼具質感的服務，與在地文化的深度連結才是觀光產業永續發展最主要的因素。

日月潭為國際知名景點，每年觀光客高達400-600萬人，力麗溫德姆溫泉酒店位於日月潭依達邵，鄰近商業街及依達邵碼頭機能完善，並已申請通過觀光局的觀光旅館籌設許可，將成為具競爭力的國際酒店。郭淑珍說，酒店擁有力麗集團資源綜效，結合集團產業活動可將旅遊效益最大化。力麗集團飯店事業從依達邵起家深耕日月潭多年，與當地居民來往密切，除了將帶動依達邵地區觀光及商業活動外，也將增加在地高品質的就業機會，並且提升日月潭成為國際矚目的渡假勝地。

力麗 日月潭

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