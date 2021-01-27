再生骨科醫材生力軍博晟：要做台灣骨科照護第一品牌

高端骨科醫材廠博晟生醫（6733）將於28日以承銷價每股28元掛牌上櫃。博晟為國內唯一以開發三類骨材為核心的公司，聚焦於需臨床驗證且受專利保護的高階骨科再生醫材，並致力於成為全方位的骨骼與關節健康醫療照護專家。

博晟旗下擁有「兩相軟骨修復植技術（BiCRI）」與「骨生長因子（OIF）」兩大再生技術平台，具備高度產品擴充彈性，未來預期可以快速擴展到更多適應症並積極爭取國際授權與合作機會。此外，博晟也積極搶佔消費者心佔率，打造一站式服務平台，協助病友進行相關術前評估、術後復健及諮詢服務，並提供一系列營養保健食品及護具等骨科照護選物，期待成為台灣骨科照護第一品牌。

博晟生醫董事長陳德禮表示，未來博晟將持續推進硬骨、軟骨雙再生平台研發進程與全球商業佈局，短期目標透過BiCRI產品挹注穩定現金流、中長期目標則透過授權模式搶攻國際市場！除業務有機成長外，博晟也計畫透過技轉或授權等方式強化產品組合與競爭力，締造策略性成長。」 博晟旗下擁有專注軟骨的「兩相軟骨修復植技術（BiCRI）」與硬骨的「骨生長因子（OIF）」兩大再生技術平台。

「兩相軟骨修復植技術（BiCRI）」，根據臨床數據驗證，術後六週BiCRI首發產品有效減緩膝關節疼痛問題，三個月改善症狀，有效恢復運動功能、改善生活品質。該產品已由台中榮民總醫院完成台中衛生局核價程序並取得自費價格，目前正加速拓展全國據點佈建。

此外，博晟持續耕耘歐美市場，預計於今年第二季向美國FDA申請醫療器材臨床試驗許可及歐盟申請上市許可，同時持續洽談全球合作授權機會；針對中國市場，博晟已成立山東博升生物技術全資子公司，並與磐升生物工程集團合作，以加速大陸取證與商業化推廣。

「骨生長因子（OIF）」，OIF平台目前擁有兩個產品，分別對應開放性脛骨骨折（BiG-001）與腰椎椎體間融合（BiG-006）之適應症，其中BiG-001已取得美國FDA有條件核准執行一/二期臨床試驗許可；BiG-006也預計於今年Q1申請美國一/二期臨床試驗許可，待取得後將陸續向TFDA申請醫療器材臨床研究許可，並持續洽談全球合作授權機會。此外，博晟策略性投資Osteopharma並取得43.28%股權，目前Osteopharma正在日本進行OIF的骨折不癒合一/二期臨床試驗，其試驗結果之共享將有利於加速OIF的全球授權。