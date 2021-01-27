感念白沙屯媽祖！萬泰科捐50萬個ACT口罩 助遶境平安

每年的白沙屯媽祖遶境向來是台灣的宗教盛事之一，為了幫助遶境防疫工作順利進行，萬泰科技（6190）和拱天宮攜手，超前布屬防疫工作，今（27）天共捐贈50萬個ACT防疫口罩，供廟方及遶境信眾使用，並由萬泰科技董事長張銘烈進行捐贈儀式，除了善盡社會責任，希望為全民打氣，祈求遶境過程一切順利，透過創新科技的力量，在疫情時代貢獻一份心力，和台灣人民一起抗疫護家園。

張銘烈表示，2020年白沙屯遶境捐贈33萬份口罩，2021年疫情加劇，萬泰科技持續加入防疫行列，捐贈50萬份口罩ACT防疫口罩，能阻隔細菌與病毒，關鍵技術就在於口罩內外層使用”銀銅鈦奈米濺鍍”，降低口罩沾染細菌與病毒的機率，讓民眾安心快樂遶境並有最佳的安全防護，也預祝遶境順利平安。

拱天宮主委洪文華感謝萬泰科技再度捐贈防疫口罩予拱天宮白沙屯媽祖進香活動，今年更特別在遶境前對於申請報名的6萬個報名者，都贈送紀念版3個防疫口罩，疫情越來越嚴重，防疫非常重要，主委也表示會配合政府防疫中心政策，期望遶境一切順利。

萬泰科技善心不落人後，張銘烈2019年接觸白沙屯遶境活動，在遶境期間看到信眾的無私奉獻，感受到台灣人發自內心的熱情、好客與付出精神，以及信眾們對媽祖虔誠的心，因此決定在2020年號召員工參與9天8夜的遶境活動並發送33萬個口罩，更在2021年延續這項善舉，再度親領員工同走2021進香之路，以人文關懷善心在台灣這塊土地種下溫暖與愛的種子，同時加碼發送50萬個ACT防疫口罩。