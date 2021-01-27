中研院找到5項藥物、保健品具抗疫潛力 已有廠商接觸

中央研究院今（27）日宣布，由該院翁啟惠院士及基因體研究中心洪上程特聘研究員兼主任等十多人的研究團隊，去年起透過病毒蛋白活性抑制、細胞及動物實驗驗證，從現有三千多種藥物及保健品中，找出五種具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物，包括抗瘧疾藥物美爾奎寧（Mefloquine）、抗愛滋病藥物奈非那韋（Nelfinavir）、中草藥靈芝多醣體RF3 、全株薄荷及全株紫蘇之萃取物。

洪上程表示，自去年2月中研院院長廖俊智號召建立抗疫平台，分別從不同方向中尋找能克服新冠肺炎病毒的解方，其中一項計畫就是從現有的老藥及保健品來尋找。於是他和翁啟惠院士即整合協調十數位研究人員，展開藥物篩選和作用機制探討的任務。

團隊首先收集市面上2,855個被美國食藥局（FDA）核准使用的人類或動物用藥，同時也從傳統中草藥典籍中挑選出近200種具有治療病毒感染療效的藥材，由詹家琮博士團隊於P3實驗室進行抗病毒感染的細胞實驗，初步篩選出具潛力的15個藥物，接著再以敘利亞倉鼠進行動物測試，最後選出兩項藥物及三項保健品，具有抑制新冠病毒活性效果。

洪上程說明，這五項產品中，藥物部份以美爾奎寧的效果最佳，保健品部份以紫蘇萃取物的表現最好。不過中研院目前僅將研究成果推進到動物實驗階段，目前也正在申請專利中，藥物方面，後續將透過技轉辦公室尋求有意願承接的合作廠商，人體臨床試驗才能繼續走下去；至於保健品方面，目前已有一家保健品廠正初步接觸。

根據翁啟惠團隊分析「全球共享流感數據倡議組織(GISAID)」病毒基因資料庫，發現在病毒棘蛋白1,273個氨基酸序列中，有超過 1,000 個氨基酸會產生突變。翁啟惠指出，以目前趨勢看來，新冠肺炎可能將演變成隨時會爆發的傳染病，再加上快速變異的特性，除了發展廣效型疫苗以提供長遠保護外，從現有藥物及保健品篩選出有效的抗病毒藥物可以應急，補足疫苗無法涵蓋的範圍，用藥方式以在家口服、避免到醫院才是最佳策略。

此論文第一作者為詹家琮，其他作者包含鄭婷仁、莊宇樸、馬秀華、吳盈達、楊文彬、鄭成偉、陳曉蕊、周廷鴻、謝俊結、鄭偉杰、陳榮傑、毛溪山、梁碧惠、馬徹、洪上程、翁啟惠。