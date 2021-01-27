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斥資6億元 momo台南永康物流中心啟用
富邦媒體科技布建旗下momo南台灣電商物流，斥資6億元，完成6000坪廠房，今舉行台南永康物流中心開幕典禮，預計將創造超過200個就業機會。
典禮邀請台南市長黃偉哲、立委郭國文、市府經發局張陳凱凌、永康區長張睿民、台南市議員楊中成、李鎮國、林易瑩等人與會，一同見證momo深入大台南打造南台灣電商物流網。
富邦媒體科技總經理谷元宏說，為強化南台灣物流網絡的服務能量，擴展快速到貨的服務區域，自2018年起積極投入南台灣物流倉儲的建設，看好大台南地區優質良好產業發展環境與市場發展潛能，momo陸續在台南新營區、新市區、永康區、南區建置四座衛星倉儲；於新市區推動南區儲備運輸物流中心也已取得建照。
此次啟用的永康物流中心，鄰近國道一號與台一線省道交通便捷，規劃可容納商品數為20萬，雖屬中型倉儲建置，但被賦予南區儲配運輸物流中心前哨站，擔負起「南台灣電商物流網」加速轉動的重責。
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