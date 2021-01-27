快訊

北北桃醫院停止開放探病到2月9日 陪病者仍為1人

本土連3天「+0」 境外病例3確診來自菲律賓、緬甸及美國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斥資6億元 momo台南永康物流中心啟用

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
富邦媒總經理谷元宏表示，看好大台南物流商機。記者謝進盛／攝影
富邦媒總經理谷元宏表示，看好大台南物流商機。記者謝進盛／攝影

富邦媒體科技布建旗下momo南台灣電商物流，斥資6億元，完成6000坪廠房，今舉行台南永康物流中心開幕典禮，預計將創造超過200個就業機會。

典禮邀請台南市長黃偉哲、立委郭國文、市府經發局張陳凱凌、永康區長張睿民、台南市議員楊中成、李鎮國、林易瑩等人與會，一同見證momo深入大台南打造南台灣電商物流網。

富邦媒體科技總經理谷元宏說，為強化南台灣物流網絡的服務能量，擴展快速到貨的服務區域，自2018年起積極投入南台灣物流倉儲的建設，看好大台南地區優質良好產業發展環境與市場發展潛能，momo陸續在台南新營區、新市區、永康區、南區建置四座衛星倉儲；於新市區推動南區儲備運輸物流中心也已取得建照。

此次啟用的永康物流中心，鄰近國道一號與台一線省道交通便捷，規劃可容納商品數為20萬，雖屬中型倉儲建置，但被賦予南區儲配運輸物流中心前哨站，擔負起「南台灣電商物流網」加速轉動的重責。

台南市長黃偉哲出席祝賀。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲出席祝賀。記者謝進盛／攝影
斥資6億元， momo台南永康物流中心今舉行開幕典禮，圖為物流中心外觀。記者謝進盛／攝影
斥資6億元， momo台南永康物流中心今舉行開幕典禮，圖為物流中心外觀。記者謝進盛／攝影
斥資6億元， momo台南永康物流中心今舉行開幕典禮。記者謝進盛／攝影
斥資6億元， momo台南永康物流中心今舉行開幕典禮。記者謝進盛／攝影

富邦媒 電商 momo

延伸閱讀

富邦媒加速南台灣布局 斥資6億台南永康物流中心啟用

送禮商機噴發 富邦媒食品禮盒買氣成長近9成

台南今起交通大執法3天 永康善化取締民眾紛紛守規矩

NVIDIA在港物流中心遷移來台 經濟部：成功機率滿高的

相關新聞

葡萄王康貝特銷路太好 意外讓統一想牽手 兩強更準備一起「打中國」

今年1月中，葡萄王臨時股東會拍板決議，統一集團正式成為最大外部股東，這樁強強聯手的入股合作案，預估雙方帶來的加乘效應，將在下半年明顯發酵。

斥資6億元 momo台南永康物流中心啟用

富邦媒體科技布建旗下momo南台灣電商物流，斥資6億元，完成6000坪廠房，今舉行台南永康物流中心開幕典禮，預計將創造超...

住都中心向北市府借將黃景茂 花敬群：他是難得人才

台北市都發局長黃景茂預計將於農曆春節後轉往國家住都中心擔任執行長，外界解讀北市府被中央挖角。對此內政部次長、住都中心代理...

中研院找到5項藥物、保健品具抗疫潛力 已有廠商接觸

中央研究院今（27）日宣布，由該院翁啟惠院士及基因體研究中心洪上程特聘研究員兼主任等十多人的研究團隊，去年起透過病毒蛋白...

鋼市復甦 中鋼翁朝棟：今年V型反轉深具信心

中鋼董事長翁朝棟今天指出，疫情衝擊致鋼鐵市場低迷，感謝員工齊心打拚，讓去年稅前淨利達新台幣27.68億元。在國際鋼市復甦...

拓展運動科學新藍海 科技部攜科研成果鏈結產業

科技部表示，希望讓運動科學可以有更廣泛應用，將推動羽球、桌球等運動科研團隊33項技術成果與31家企業進行媒合，後續將推動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。