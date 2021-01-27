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怕小孩不孝？繼承棟數連15年創新高 贈與出現回檔

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

內政部公布去年12月贈與和繼承移轉量，累計2020年繼承棟數達59,109棟，較2019年增加2.5%，連續15年創新高。贈與43,759棟，較2019年減少0.4%，為2016年後首見贈與減少。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，高齡少子化下，不少父母選擇將房產移轉給子女，不少人也不買房，改為「等房」，是繼承移轉量一路升高重要因素。

至於贈與量減少，一來舊屋贈與仍需土增稅，二來，許多人擔心房子早提前移轉給子女，子女可能就不孝順，加上考量未來子女若轉售，必須負擔驚人房地合一稅，贈與房子風氣近年不再如以往興盛。

觀察六都表現，繼承量全數增加，桃園增幅4.6%最大，高雄增幅4%次之，推估兩地近年區域房價飆漲，土增稅連帶大幅上升，許多長者因此選擇繼承移轉，以避開高額增值稅。

贈與方面，台北、新北，桃園、台南小量增加，台中與高雄贈與量則都減少，台中年減8%，高雄年減2.3%。

徐佳馨指出，這兩年中南部房價明顯上漲，不少家長愛子心切，不想讓子女未來轉售時，面臨房地合一重稅，不再送房子，而是直接贈與現金，讓小孩買房，未來想賣就可賣。

大家房屋企研室專案副理郎美囡表示，雖然繼承取得不須繳交土地增值稅，但若戶數較多，遺產稅額也相賞可觀，若繼承人較多，共同持有一處不動產也可能衍生糾紛，建議能在生前透過遺囑或是信託等方式先行規劃，以免糾紛。

六都全年贈與移轉棟數。
六都全年贈與移轉棟數。
六都全年繼承移轉棟數。
六都全年繼承移轉棟數。

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