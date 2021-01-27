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1月購買房地產信心強 60歲以上尤強
中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布1月消費者信心指數（CCI），為71.98，較上月上升1.08。而單獨調查的「購買房地產時機」信心指數115.65，較上月上升0.85，指數高過100甚多，偏向樂觀，顯示民眾購屋信心仍強。
政府打炒房有打掉民眾購屋信心？答案是影響不大。被問到未來半年是不是購買房地產的好時機？半數受訪者看好，5.7%的受訪者答「很好」，45.6%受訪者答「稍好」。答「稍壞」者占19.3%，答「很壞」的只占3.2%。
有意思的是，從受訪者年齡分析，發現60歲以上受訪者的購屋信心尤強，6.2%受訪者認為未來半年是很好的買房時機，48.3%認為稍好，看好的合計有54.5%，高於其他年齡層。
投資股票信也上升，1月的「未來半年投資股票時機」信心指數為41.3，較上月上升2.7。
去年9月至今年1月，依序為71.6、71.1、72.9、70.9、71.9。信心指數自去年上半年打了個V型反彈之後，進入平緩橫向延伸，並未繼續往上衝。
1月六項分項指標中，四項上升，包括物價水準、就業機會、投資股市時機、購買耐久財 ，兩項下降，是家庭經濟狀況、國內經濟景氣。
上升幅度最多的指標是「未來半年國內物價水準」，信心指數為44.45，較上月上升3.3。下降幅度最多的指標是「未來半年國內經濟景氣」，信心指數為84.3，較上月下降0.6。
1月消費者信心指數調查期間為110年1月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2,855位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。
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