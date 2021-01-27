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精聯攜手甲骨文 即時掌握海外業務營運

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

工業電腦、自動識別技術廠精聯（3652）為即時掌握海外業務營運分析概況，導入甲骨文（Oracle）雲端技術Fusion Cloud ERP系統，運用企業上雲建構全球資訊系統，達成集團資源共享、系統無縫整合的更有效跨國精實管理，成功釋放IT維運人力、降低系統維運成本，進一步擴展全球業務。

精聯專注於生產工規行動電腦、條碼掃描器、無線射頻辨識讀取器等產品製造，創新技術可應用於物流、醫療保健、零售倉儲與製造等產業，並為客戶量身打造自動識別技術（AIDC）應用解決方案，協助實現數位優化及轉型目標。

精聯為即時掌握海外業務營運概況，以歐洲子公司系統起步導入Oracle Fusion Cloud ERP，採用財務管理、訂單及達交管理、採購管理和庫存管理模塊，並利用內嵌財務分析與報表功能加快跨國協同合作效率，進一步降低未來總體維運人力及資訊成本。

除了採用Oracle Fusion Cloud ERP協助處理財務、訂單、採購及庫存的資料管理及分析，精聯亦與自有產品工業用行動PDA高度整合，發揮自有產品先進、穩定及耐用特性，實現雲與端無縫整合運用的行動化作業，推進總體作業效率。

精聯指出，在導入Oracle Fusion Cloud ERP上線後，短期內已明顯提升子公司管理作業效益，包括每月帳務核算時間減少50％、資訊取得即時性提升逾70％、關帳效率提升50％、費用報支審核操作便利性提升60％，報表使用便捷性增加逾80％等。

精聯資訊長林佑洋表示，公司選擇部署擁有高度安全、自動化、標準化、易整合的Oracle Fusion Cloud ERP，為實踐持續改善、知識共伴效益、綜理資源運用、強化公司治理等4方面的長期目標奠定穩固基石。

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