泰福新執行長陳林正上任兩月 經營模式朝多元化發展

泰福-KY（6541）新任執行長陳林正上任兩個月，經營模式將朝多元化發展。陳林正26日表示，在董事長趙宇天多年來奠定的基礎上，將嘗試由一條龍式發展轉向多條龍式發展，針對對生物相似藥TX01、TX05等產品在大陸及歐洲市場將尋找授權對象，泰福也將展開多元化的對外合作。

泰福生技26日舉行線上法說會，由趙宇天、陳林正對外說明公司進度。趙宇天表示，泰福未來兩年發展充滿期待，首先是TX01，若排除新冠疫情導致FDA藥證審核時程延宕的因素，預計今年中就能拿到藥證；其餘包括TX05及TX04，自明年起也陸續可達到上市目標。

趙宇天去年卸下執行長一職，專職公司董事長，由財務長陳林正接任新執行長；陳林正擁有哈佛大學法學博士學歷，也是Delos Capital Fund,LP 生技基金創辦人暨主管合夥人，曾任高盛投資銀行董事總經理，並擔任泰福董事六年。

陳林正表示，泰福在既有基礎之下，未來計畫對外尋求合作夥伴及策略聯盟，並利用Delos基金為媒介，初期先將TX01、TX05等發展較成熟的藥品，將大陸及歐洲市場授權出去；由於Delos基金旗下連結逾20家公司的資源，在波士頓也有實驗室，更曾和中研院士陳良博、諾貝爾獎得主詹姆斯華生有合作經驗，未來都可和泰福進行多元化的合作。

陳林正表示，大分子蛋白質藥全球市場規模已達到1,400 億美元，估2027年將突破3,000 億美元大關，儘管市場規模逐步擴張，但大分子蛋白質藥的藥效與副作用仍有改善空間，藥物發展也從抗體改良提升到生物相似藥。

陳林正指出，泰福具有研發生物相似藥的基礎，包括挑選候選藥物、細胞株發展、純化及放大、臨床法規、GMP產品製造及藥品銷售與市場推廣，未來將透過過去在產業經驗與人脈，積極拓展合作夥伴及策略聯盟。在短期發展策略上，未來兩年繼續將泰現有生物相似藥進行銷售及市場推廣。

在發展多元化方面，生物相似藥不僅要對外授權，也會引進授權、合作發展及合作行銷；泰福也會朝新穎藥物發展，利用抗體工程技術達到最顯著的臨床效益，同時啟動多元夥伴關係及CDMO業務。