三發地產斥資17億元買地 交易對象驚見前董娘

三發地產（9946）今（26）日召開重大訊息記者會指出，董事會決議通過關係人交易案，合計斥資17億400萬元買下高雄仁武區3711坪土地，而交易對象為前董事鍾俊榮太太楊顯玲，以及關係企業名發建設。

三發公告指出，董事會決議購入高雄市仁武區澄德段土地，其中一筆向楊顯玲以15億9600萬元購入，另一筆則是向名發建設以1億800萬元買下，合計逾17億元。

三發表示，這次交易選擇向關係人購買，主要是市場上大面積開發用地取得不易，這次交易的3700多坪可謂市場上極為難得之標的，此外，該土地帶建照售出，隨時可以動工興建，預計最快於民國2023年即可認列營收，且公司初步估計開發量體預計可為公司帶來龐大營收，有助於公司營運績效。

去年三發前董座鍾俊榮對媒體指稱，發現公司200多億元帳務不清，且下游廠商更指三發積欠1.5億元債務，出面說明妻小爭產始末，並控訴董事會多數成員已站在妻小陣營等內鬥事件，會計師對2019年財報出具保留意見，財報難產，一度被打入全額交割股，直至去年11月，才恢復上市普通交易。

目前三發董事長為蔡智杰，並同時兼任總經理職務。不過，交易對象楊顯玲為前董事長鍾俊榮的太太，而名發建設也是由鍾俊榮創立，該公司負責人就是鍾俊榮的小兒子鍾鼎興，因此交易也備受關注。

三發地產表示，此部分交易價格，是參考中華不動產估價師聯合事務所謝典璟不動產估價師與宏邦不動產估價師聯合事務所李青塘不動產估價師之估價報告後，於估價範圍內試算與決定購入金額，而交易價格是參考關係人已實際支出之建築師設計費用、土地容積移轉費用、回饋金費用、管理費用後，試算與決定購入金額。