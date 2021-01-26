遠雄港斥資2.89億元 進行快遞二庫增建工程

遠雄港（5607）今（26）日公告旗下的「遠雄航空自由貿易港區快遞二庫增建工程」進行擴建工程，預計增加的坪數為2,413.31坪，需斥資2.89億元，每坪的價格為11.97萬元，董事會決定由工程報價最低，且考量業績及施工品質均屬優良東源營造工程來承接此擴充工程，預計明年完工開始收租金。

遠雄港則是國內的最大的航空倉儲貨運站業者，許多知名的大客戶，包括大家耳熟能詳DHL，全球最有競爭力的大型的物流業者包括中菲行等都是遠雄港的客戶，所以航空物流業業績暢旺，遠雄港的業績也會跟著客戶一起攀升。

遠雄港也指出，疫情改變全世界的消費模式，大家都減少接觸，可以在網路上完成採購的，就減少到實體店去消費，現在消費者都用電腦、手機進行網購，網路購物急速興起，推升快遞宅配物流的需求也跟著增加，遠雄港去年在航空快遞物流的貨件比前一年度增加達2成，客戶要處理的貨量增加，希望能導入自動化設備來分貨及撿貨，遠雄港因應客戶需求進行擴建。