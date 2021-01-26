foodpanda熱門餐點大解密 台中人早餐獨愛「炒麵」

全台最大即時外送平台foodpanda，今(26)日發布台中外送訂餐數據觀察報告，指出台中人早餐獨愛「炒麵」，手搖飲首選為「奶茶」；另外，台中人於2020年訂購foodpanda年度訂單總量為全台第二名，僅次於新北市。

值得注意的是，台中去年訂單總量較2019年成長近3倍，一舉超越台北市的龐大訂單需求，顯示台中外送需求潛力無窮，不負美食之都的盛名。

foodpanda資深公共事務經理郭昕宜強調，2012年落地台灣時，瞄準有「現代美食重要發源地」美譽的台中，創立首年便插旗台中，並積極攜手在地特色名店、巷弄美食及各式生鮮雜貨店家共拓即時外送商機。

台中人亦展現吃貨實力，訂單量名列foodpanda平台2020年度第二。foodpanda也公布2020年台中年度熱門美食排行前5名，分別為麥當勞、八方雲集、50嵐、弘爺漢堡及三媽臭臭鍋，可見經典連鎖店仍為台中人外送美食的首選。

而在地特色名店亦榜上有名，如有正宗台中炒麵及豬血湯的「姊妹炒麵二店」、米其林推薦「台客燒肉粥」、嶺東學生最愛的「偉哥鹽酥雞」、超夯平價鍋物「六扇門」及人氣飲品「新井茶」等。

郭昕宜進一步指出，台中美食林立、生活機能佳，提供即時外送平台優質的發展機會，近年來foodpanda不斷挖掘在地市場需求，積極攜手經典連鎖品牌及當地小吃店家合作，成功建立台中饕客高頻次的外送習慣。

除了經典連鎖品牌深受消費者喜愛，foodpanda也發現台中在地口味偏好，前三大熱門餐點品項分別為招牌鍋貼、甜不辣及奶茶。

若是早餐時段，排名前5名的餐點則為蛋餅、熱狗、薯條或薯餅、蘿蔔糕、炒麵。可見台中早餐除經典選擇，具有在地獨特風味的「炒麵」更是必點美食之一。

郭昕宜表示，foodpanda除網羅特色美食，亦於2019年積極拓展生鮮雜貨市場的急性需求，成為唯一同時網羅四大超商、量販龍頭家樂福和愛買的外送平台，目前生鮮雜貨專區中有多達6萬種不同商品供消費者選購。

搭配24小時服務的熊貓超市，也提供最多元且即時的外送服務，更持續優化服務體驗，解決消費者會面臨到的各種情境。