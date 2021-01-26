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LG免曬衣乾衣機16公斤上市 開創健康乾衣新時代

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導
LG 免曬衣乾衣機16公斤來台上市，開創健康乾衣新時代。記者張義宮／攝影
LG 免曬衣乾衣機16公斤來台上市，開創健康乾衣新時代。記者張義宮／攝影

隨著國人健康意識的提升，面對消費者對健康生活的期待，台灣LG電子今（26）日宣布推出LG免曬衣乾衣機16公斤新品，帶來「健康護衣」乾衣新觀念。

LG免曬衣乾衣機16公斤容量升級，消費者可輕鬆放入更多衣物、寢具、織品或玩偶，更是業界領先Heat Pump除濕式乾衣機最大容量，低溫烘乾技術不傷害衣物材質，安裝便利無須外接瓦斯風管，不排熱風，110V電壓可安全地在室內使用。

同時更可配合消費者使用需求，搭配LG蒸氣滾筒洗衣機或Miniwash迷你洗衣機堆疊使用，支援LG ThinQTM App遠端操控，可從雲端下載更多衣物護理模式，更可與蒸氣滾筒洗衣機進行Smart Pairing智慧配對，一鍵設定洗衣機與乾衣機適配行程。拒絕室內與室外曬衣汙染，讓LG免曬衣乾衣機幫洗後衣物二次清潔，帶給消費者不受氣候影響的健康生活品質。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示，致力以創新的技術提供消費者健康智慧的生活。觀察到消費者對於健康家電及大容量家電的期待，為全家人提供乾淨無虞的衣服及寢具，因此繼LG免曬衣乾衣機9公斤創下佳績後，今年推出16公斤容量升級的免曬衣乾衣機，讓消費者能更有效率地完成全家人衣物乾衣需求，不再受限天氣、時間及住家環境，打造真正的健康居家生活。

宋益煥指出，隨著LG免曬衣乾衣機16公斤在台上市，LG將持續引領居家衣物護理市場，以低溫乾衣、安全使用、節能省電作為業界高標，奠定台灣消費者乾衣新觀念。

台灣LG電子持續傾聽消費者需求，2018年在台推出LG免曬衣乾衣機，以免曬衣解除勞務創新觀念，至2020年為止，帶動台灣乾衣機市場成長15倍，乾衣機更成為家戶必備家電之一。

台灣LG電子統計，去年台灣市場進口品牌的乾衣機中，LG佔比達45%，今年加入16公斤的新產品之後，符合消費者需要更大容量需求，在進口品牌中佔有率將上升至60%。台灣市場一年的乾衣機加計台灣家電品牌，約有七萬台，LG均是銷售量佔比最高的品牌，隨著消費者對健康訴求升溫，乾衣機今後還有很大的成長空間。

LG 免曬衣乾衣機16公斤來台上市，開創健康乾衣新時代。記者張義宮／攝影
LG 免曬衣乾衣機16公斤來台上市，開創健康乾衣新時代。記者張義宮／攝影

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