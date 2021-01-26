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安成新藥授權日港 簽約金1億日圓、150萬美元已收足

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

興櫃股安成生技（6610）今（26）日公告，該公司去年11月25日分別與日本Minophagen Pharmaceutical Co.,LTD及香港維健醫藥集團簽屬AC-203皮膚外用劑型授權及開發合約，公司依約已全額收足授權簽約金1億 日圓（約新台幣3,600萬元）及150萬美元（約新竹4,100萬元）。

安成表示，相關授權簽約金依IFRS15「客戶合約之收入」之規定，待雙方完成文件交接後始認列營業收入，預計於今年第1季完成。

安成去年11月下旬公布，公司研發中新藥AC-203的皮膚外用劑型授權及開發合約，將分別授權給香港維健醫藥集團、及日本Minophagen Pharmaceutical Co.,Ltd.。這項新藥的主要授權適應症包括：遺傳性大皰性表皮鬆懈症（Epidermolysis Bullosa）及大皰性類天皰瘡（Bullous Pemphigoid）或其他皮膚疾病。

安成與維健醫藥的合作，包括AC-203在中港澳地區的新藥授權及開發合約。依據合約，維健醫藥將支付含簽約金、里程金合計5,000萬美元，依雙方所約定的條件達成後，方可全數收款。此外，產品上市後依銷售級距收取個位數至雙位數之權利金。

安成與Minophagen的合作，也是針對AC-203，提供日本地區之新藥開發及商業化授權合約，Minophagen擁有選擇權可取得南韓地區授權。雙方合作包含簽約金、里程金及執行上述選擇權，Minophagen將支付合計2.3億日圓，依雙方所約定的條件達成後，方可全數收款。 產品上市後，將依產品售價之一定比例收取權利金，Minophagen全權負擔授權區域產品開發、藥證申請及商業行銷等費用。

日本 日圓

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