LINE TAXI春節發紅包 乘車券天天送

因應春節連續假期，LINE TAXI獻上八大最暖心新春特別獻禮，還有機會參加抽獎，將可愛熊大回家一起過年。包括「帶熊大回家」特別活動、「超牛日日搭」牛年優惠方案、可以LINE給朋友的紅包卡、時髦的LINE TAXI品牌春聯、「消極男子」免費貼圖等共八項新春活動，天天都有活動送出乘車金，以實質回饋來感謝乘客一年來的支持。

LINE TAXI執行長陳泰成表示：「感謝司機與乘客對LINE TAXI的支持，LINE TAXI希望打造最優質、最創新、最安心的乘車體驗，不僅持續優化叫車的每一個環節，同時透過各種季節主題活動的規劃，讓搭車體驗更有趣，更有溫度。不只對乘客用心，LINE TAXI是對最司機最友善的叫車平台，並持續受到運將們的肯定，LINE TAXI叫車平台司機人數持續成長，現已正式突破過8,000人。」

LINE TAXI相信，優質的乘車體驗，關鍵之一就是優質的司機。這次「帶熊大回家」的活動規劃，不僅讓乘客可以抽熊大玩偶，活動的另一面，是希望給予優秀司機榮譽與鼓勵。參與活動的150台計程車，開放雙北地區司機報名，僅一小時便湧入超過500名司機申請，最終由LINE TAXI團隊選出150位評價皆達4.9顆星（滿分5顆星）的超優質司機擔任，包括130台小黃計程車與20台多元計程車，將於1月26日起在椅背上放置「熊大活動卡」於雙北正式上路。LINE TAXI並贈予熊大玩偶1隻給所有參與活動的司機們，讓熊大繼續陪伴LINE TAXI司機夥伴展開更多新的趣味旅程。

在2021年1月26日至2021年2月5日的「帶熊大回家」活動期間，乘客若幸運叫到有「熊大活動卡」的計程車，在搭乘期間拍攝「熊大活動卡」，並將照片上傳至個人Facebook或Instagram平台並設為公開，標記 #LINETAXI ，就可抽熊大玩偶（16吋），共計十隻排排站等幸運兒過年帶他們回家。

為宣導新春期間搭車防疫也不鬆懈，於1月20日起只要輸入優惠碼[safe2021]即可獲六折乘車券，限量50萬份，送完為止。2月2日至28日期間搭配新春送禮，推出「超牛日日搭送禮限定」方案，只要99元即可購入60元乘車券兩張，買越多省越多。

2月8-15日農曆春節期間，祭出超應景「春節發紅包財神到！」活動，LINE TAXI用戶皆有無限紅包卡，只要對親友廣撒紅包，即可獲30元乘車券，一路從除夕發到開工。還有好運乘車券千萬別錯過，立即輸入優惠碼「搭車拜年」立即獲30元乘車券。現在就趕快力邀親朋好友、一起呼朋引伴讓LINE TAXI從新春開始一路陪伴好運一整年