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搶春節送禮 統一、南僑皆推限量高價泡麵

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
南僑會長陳飛龍本月宣布，小廚師系列再推慢食麵新口味「佛跳牆」，一碗268元，限量4,800碗，將於2月5日正式開賣，搶春節伴手禮市場。記者何秀玲/攝影
南僑會長陳飛龍本月宣布，小廚師系列再推慢食麵新口味「佛跳牆」，一碗268元，限量4,800碗，將於2月5日正式開賣，搶春節伴手禮市場。記者何秀玲/攝影

統一（1216）每碗248元高價麵「滿漢御品」要搶春節送禮商機，26日宣布限量1萬碗即日起開賣，預期售罄，可賺進上百萬業績，也為旗下速食麵業績助攻。

春節送禮大戰白熱化，統一主管表示，滿漢御品定位為精品生活麵，2016年推出，今年邁入開賣第五年，已累計銷售超過8萬碗，這次為第17檔。本次滿漢御品在春節前夕推出限量1萬碗，是首次限量數量最多，期搶攻高端市場，主要實體通路為全台北中南20家7-ELEVEN，電商則有momo購物網以及康是美電商。

統一26日股價以67元作收，上漲0.3元。

滿漢御品主要在春節、端午、中秋三大送禮節限時、限量販售，採短期銷售模式，逐漸累積穩定客群，統一提到，確實不少消費者購買滿漢御品的用途，是因泡麵的稀有與獨特性，做為伴手禮贈送予客戶及友人。

至於未來是否會成為平日也銷售的長銷品，統一表示，滿漢御品因單價高，售價248元，主打禮盒商品，也因是限量商品，依然會維持限時限量的銷售模式。

根據尼爾森市調資料，台灣泡麵市場2016年起已連續四年成長，主要成長動能來自在高價位商品帶動。自統一推出滿漢御品以來，其他廠商亦跟隨不斷推出超過百元即食麵，如南僑推出的小廚師、KIKI等。

本月南僑會長陳飛龍也宣布，小廚師系列再推慢食麵新口味「佛跳牆」，是小廚師第九個口味，一碗268元，為小廚師慢食麵中第二高價，限量4,800碗，將於2月5日正式開賣，搶春節伴手禮市場。

陳飛龍表示，「佛跳牆」為過年節慶都會出現的餐桌上年菜佳餚，也是餐廳團圓飯必備的菜色料理，因此選在春節前夕推出。

統一每碗248元高價麵「滿漢御品」要搶春節送禮商機，26日宣布限量1萬碗即日起開賣。統一／提供
統一每碗248元高價麵「滿漢御品」要搶春節送禮商機，26日宣布限量1萬碗即日起開賣。統一／提供

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