和泰盃烈火純青技能競賽 27日開賽

由和泰汽車集團（2207）的和泰興業大金空調及大全彩藝，攜手相關基金會的財團法人黃克銘基金會、誠萱基金會及和泰環境永續基金會，聯合舉辦的第一屆「和泰盃烈火純青技能競賽」將於1月27日開賽。

大力支持本活動的和泰興業大金空調董事長蘇一仲及大全彩藝董事長黃志誠，同時亦為和泰汽車集團董事。在經營企業時，有感於技職教育與實作的重要，鼓勵學生重視專業技術能力，並塑造學習技術的良好環境。

本次在和泰汽車集團的指導下，希望藉由技能競賽激發學生對於技術掌握的熱情，並透過校際間相互切磋與觀摩，進而提升技術水準寄於未來產業中，達成技職教育之目的，特舉行此項活動。

大全彩藝關係公益團體黃克銘健康基金會暨誠萱基金會董事長黃志誠表示，專業人員是企業的根本，本次和泰盃烈火純青技能競賽的活動LOGO設計，外部火焰象徵烈火純青、技藝精湛之意；中間的手形代表手作匠人、其形狀也像一個比讚的手，象徵技能高超一級棒。期望學生能透過良性競賽互相切磋，發揮職人精神，也能夠培育專業人才進入企業就業。

本次競賽共分為三組：汽車修護組、冷凍空調組、餐飲烹飪組。共有35校、54隊參賽，總參賽選手108名。考題的設計是希望參賽選手能提早與產業接軌、降低產學落差、也讓學生向自我挑戰、學習比原本在校更高一層的技能。

汽車修護組是TOYOTA雙人快速定期保養作業、冷凍空調組則以商用空調一對一安裝技能測驗。餐飲烹飪組則是呼應黃克銘健康基金會主要倡導營養保健、預防醫學以及樂齡均衡飲食等．希望各位同學能發揮創意設計出高纖、低油、低糖、低鹽的健康料理。冷凍空調組跟汽修組本次都有女生報名，女力的展現也是本次競賽讓人非常期待之處。

本活動提供各參賽隊伍練習金三仟元，各組競賽第一名可獲獎金新台幣五萬元、第二名三萬元、第三名一萬元；為獎勵為校爭光及學校指導，將額外捐助給獲獎隊伍的學校，第一名獎金新台幣三萬元、第二名二萬元、第三名一萬元。競賽除獎金豐厚外，表現優異的學生還能引薦至和泰相關企業實習與工作，讓學生能學以致用並且順利就業。