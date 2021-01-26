中鋼去年12月稅前淨利25.4億元 月增8%

中鋼（2002）自行結算2020年12月合併營業收入306億元，合併營業利益23.8億元；合併稅前淨利25.4億元。

中鋼去年12月碳鋼銷售量為863,880公噸，內銷比率為62%；去年累計碳鋼銷售量為10,142,914公噸，內銷比率為66%。

中鋼說，去年受美中貿易戰及新冠肺炎疫情影響，面臨建廠以來最嚴厲挑戰，上半年疫情擴散，多國鎖國封城，貿易停滯，鋼鐵市場低迷，迄去年7月為止，公司仍處虧損。

不過，面對營運重大挑戰，中鋼積極應變、勇於創新突破，去年11月合併稅前盈餘累計數順利轉虧為盈。應對調配產銷，於去年4月開始調降產能10%，並將原計畫於10月開始的貳號高爐(約占產能24.2%)大修，提前至7月底啟動；

此外，去年2月起，首次採取月盤與季盤分流並行新盤價制度，再於10月起實施N+1月盤模式(10月開出11月盤)，

以即時貼近市況與縮短交期，提升產業競爭力；中鋼說，努力精進年度降減成本計60.44億元，達目標值132%。