Car-tech對Fin-tech的啟發／陳冲：法令應隨時代調整

新世代金融基金會董事長陳冲表示，一元復始，歷經半世紀每年一度的CES( Consumer Electronics Show)在 Las Vegas盛大召開，與以往不同的是，今年採all-digital方式，以往寬廣的展示空間大幅縮水，可以理解。

而今年另一特色，就是參展的汽車製造商特別多，甚至連Sony、亞馬遜等非車商的展場都放個兩部「汽車」。人們也許要問，究竟車商與消費電子有何關係?

「車子是裝了輪子的電腦」，這是陳冲五年前在報端的文章，重點在闡述數位時代，商業模式推陳出新，許多被管制、被保護、乃至高度監理的行業，進入門檻不再高不可攀，現行業者以及主管機關，都要有心理準備，從金融業迎戰支付/匯款業，乃至計程車面對Uber等叫車平台，均須及早因應。

陳冲說，德國Bosch汽車，自承其產品在2010年要一千萬支程式才能上路，到2020年一部汽車則需要寫入一億支程式，究竟其產品是裝了電腦的車子? 還是裝了輪子的電腦? 是有趣值得再思考的問題。

今年1月福特汽車在Kentucky的工廠被迫停工，只因半導體界產能不足，導致汽車所需晶片缺貨所致，就可看出Car-tech與汽車製造業之區分已然混淆。如果2030年後日本新車只容許電動車、2035年後歐洲、美國(加州)又禁售汽油車，Car-tech踏入汽車製造業的門檻幾乎不復存在，屆時Car-Tech在運輸載具上的競爭力，明顯將對傳統的內燃機汽車公司構成極大威脅。

陳冲2013上半年離開公職起，他在演講中都提及傳統金融業者面對新加入者的挑戰，當年3-11月在報端有前後四篇專文，討論此一話題。「科技創新翻轉特許行業」一文，呼籲特許行業(包括金融業、計程車業)及其主管機關，對因法律而受保障的業者及其衝擊，預做規劃。2015年 「數位浪潮顛覆傳統監理理念」一文，提及金融業也受創新科技顛覆，當立法背景科技環境己有翻天覆地的改變時，監理觀念也應調整因應。

近日街口支付一案，因仿大陸餘額寶推出台版託付寶踩到監理紅線。中國大陸一個月前，傳出震驚全球螞蟻金服被停止上市案件，也因支付寶的信貸業務及槓桿操作，而被大陸官方認定應納入監管。

陳冲認為，街口支付、螞蟻金服乃至兩年前櫻桃支付等案件，由監管立場看，都與「現行有效」的法令有所扞格，但「現行有效」的法令，是否符合現代遽變的社會環境及科技衍變速度，法令本身應否調整?似乎也要考慮金融消費者長久的權益，以及享受高品質服務的權利。

陳冲說，記得2015年舊金山討論Uber問題時，其華裔市長Edward Lee 曾呼籲：「促育其成長，現代化其法律，正視其趨勢」，而當時一位議員Mark Farrel也曾率直指出：「21世紀的經濟，不要被上世紀過時的法律及僵化的規定所扼殺，當年根本不能想像有今日的科技。」，這應該也是Car-Tech給Fin-Tech的啟示。