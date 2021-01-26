網家東南亞一站式跨境電商 繳出亮眼佳績

PChome網路家庭（8044）去(2020)年9月推出PChomeSEA一站式跨境服務平台，將台灣優質商品賣進新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印尼等東南亞各國，4個月就交出亮眼成績。包括馬來西亞市場2020年12月銷售較11月成長超過5倍，新加坡的泡麵、火鍋湯底等商品訂單數飆升13倍，去(2020)年PChome Thai在泰國當地的台灣商品銷售全年業績較前(2019)年躍升15倍、表現突出，下半年推出的「免費索取台灣製口罩」活動反應熱絡，十萬片口罩索取一空，今年再加碼第二波口罩系列活動，期望能藉由台灣防疫成績，拓展國際市場能見度。

PChomeSEA總經理蔡文雄表示，2020年疫情蔓延加速東南亞市場上網人口大規模增長，而台灣卓越的防疫表現，大幅提升台灣在國際市場的能見度及整體形象，有助於台灣商品在東南亞市場的推廣，對台灣前進東南亞市場是很好的機會。

PChomeSEA與東南亞五大電商平台合作，搶攻年底採購潮，推出年終促惠活動使銷量提升，東南亞電商夥伴平台透過各自優勢，協助推廣PChomeSEA台灣優質商品，像是Youbeli搭配電子支付提供10%優惠回饋，鼓勵消費者使用多元支付方式，提高買氣；Qoo10也針對PChomeSEA熱門爆品提供平台折扣搭配熱銷品曝光訊息，成功拉抬買氣。