快訊

陳時中宣布了！境外本土新冠夾擊台灣 「鎖國」政策延續

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網家東南亞一站式跨境電商 繳出亮眼佳績

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

PChome網路家庭（8044）去(2020)年9月推出PChomeSEA一站式跨境服務平台，將台灣優質商品賣進新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印尼等東南亞各國，4個月就交出亮眼成績。包括馬來西亞市場2020年12月銷售較11月成長超過5倍，新加坡的泡麵、火鍋湯底等商品訂單數飆升13倍，去(2020)年PChome Thai在泰國當地的台灣商品銷售全年業績較前(2019)年躍升15倍、表現突出，下半年推出的「免費索取台灣製口罩」活動反應熱絡，十萬片口罩索取一空，今年再加碼第二波口罩系列活動，期望能藉由台灣防疫成績，拓展國際市場能見度。

PChomeSEA總經理蔡文雄表示，2020年疫情蔓延加速東南亞市場上網人口大規模增長，而台灣卓越的防疫表現，大幅提升台灣在國際市場的能見度及整體形象，有助於台灣商品在東南亞市場的推廣，對台灣前進東南亞市場是很好的機會。

PChomeSEA與東南亞五大電商平台合作，搶攻年底採購潮，推出年終促惠活動使銷量提升，東南亞電商夥伴平台透過各自優勢，協助推廣PChomeSEA台灣優質商品，像是Youbeli搭配電子支付提供10%優惠回饋，鼓勵消費者使用多元支付方式，提高買氣；Qoo10也針對PChomeSEA熱門爆品提供平台折扣搭配熱銷品曝光訊息，成功拉抬買氣。

東南亞 PChome 馬來西亞

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

疫情升溫花季照辦 北市府定時公布現場人潮顧防疫

PChome助台灣商品跨境東南亞 泰國業績增15倍

設計改善生活 大葉安全路燈、噴藥口罩獲獎

相關新聞

Uber伴你輕鬆、安心辦年貨 即日起至2/9享20趟乘車優惠

隨著農曆新年的到來，家家戶戶開始除舊佈新，採買年貨的行程更是不可或缺。Uber 與合作車隊提供全台灣服務地區用戶20趟2...

網家東南亞一站式跨境電商 繳出亮眼佳績

PChome網路家庭（8044）去(2020)年9月推出PChomeSEA一站式跨境服務平台，將台灣優質商品賣進新加坡、...

疫情逆風業績仍創807億新高　新光三越拚改裝、數位化

面對疫情衝擊，百貨龍頭新光三越，去年業績仍近808億元，年增0.3%，超越2019年再創歷史新高，今年將持續數位化、提高...

KLOOK疫情間轉型成功 取得E輪2億美元融資

全球領先的旅遊及娛樂體驗預訂平台KLOOK今日宣布完成2億美元的E輪融資。由泛亞太區投資公司Aspex Manageme...

疫情下過年手頭緊 調查：平均盼春節能賺1.5萬外快

yes123求職網今（26）日發布「勞工過年兼差與春節上工調查」，結果顯示不論勞工朋友選擇何種方法在農曆春節期間兼差，平...

住大馬路第一排好嗎？堤頂大道豪宅慘賠2500萬

實價揭露，北市大直堤頂大道第一排「聖荷西花園」社區，頂樓樓中樓戶以總價1.05億元成交，與前次交易總價1.3億元相比，屋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。