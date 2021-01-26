KLOOK疫情間轉型成功 取得E輪2億美元融資

全球領先的旅遊及娛樂體驗預訂平台KLOOK今日宣布完成2億美元的E輪融資。由泛亞太區投資公司Aspex Management 思柏投資領投，KLOOK既有投資者包括日本軟體銀行願景基金、紅杉資本、經緯創投、TCV等也共同參與此輪融資。

2020年因應疫情對業務的衝擊，KLOOK迅速地重新調整核心策略，主要聚焦於「旅遊體驗預訂流程的數位化」以及「新業務領域的拓展（如：酒店宅度假、租車等）」。經過調整後，在一些疫情控制得當的主要市場，如新加坡、香港與台灣，已可看見消費者對於當地旅遊體驗的需求提升，隨著使用者開始探索國內旅遊的體驗，市場預訂數甚至已經逼近疫情前的水準。KLOOK執行長暨聯合創辦人林照圍（Ethan Lin）表示，新一輪資金將進一步強化KLOOK在全球旅遊產業的領導地位。

思柏投資創始人兼CIO李浩基（Hermes Li）表示，KLOOK在逆風中仍展現彈性與適應力。相信在後疫情時代，消費者轉往線上預訂旅遊體驗的行為將會加速，KLOOK將自身定位重塑為一站式旅遊體驗預訂平台並提供跨區域的服務，在數位轉型浪潮中得以獲利。

KLOOK已觀察到在部分市場的供應商希望加速數位化，將加速開發和推出SaaS解決方案，協助共應商數位轉型。目前KLOOK的SaaS解決方案已為全球2,500多個供應商提供了數百萬個預訂。透過擴增系統工具，可讓更多供應商輕鬆建立線上店面，並獲取後端系統支援，包括票務系統、分銷、庫存管理、行銷等。

KLOOK營運長暨聯合創辦人王志豪 (Eric Gnock Fah)表示，過去旅遊體驗市場處於高度破碎化，線下或傳統的系統已難以因應後疫情世代的現實問題，新的一筆資金將用來加速技術創新。