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家樂福：即日起進旗下超市或量販皆強制規定需戴口罩

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
即日起進家樂福超市或量販皆強制規定需戴口罩。圖／家樂福提供
即日起進家樂福超市或量販皆強制規定需戴口罩。圖／家樂福提供

本土疫情愈來愈緊張，量販龍頭家樂福今（26）日表示，即日起全台量販分店每周將設一時段閉店全館消毒，而不論旗下量販或是超市皆將強制消費者進入賣場需配戴口罩、量額溫。

家樂福因應疫情現況，針對全台量販分店實施防疫消毒準則。包括電梯及手扶梯基本4小時內消毒1次、電梯內備有酒精與保持電梯內社交距離公告，另手推車、手提籃、手拉藍基本4小時內消毒1次。

賣場部份，顧客進入賣場需配戴口罩、量額溫，且賣場入口提供顧客酒精自動消毒器，和提供一次性手套使用，如顧客賣場內脫下口罩及時勸導，屢勸不聽會請離賣場。此外，賣場內規畫防疫專區，排隊區域保持1.5公尺距離，而生鮮區備有酒精自動消毒器，和提供一次性手套使用，也會在生鮮用餐區設立防疫塑膠隔板，消費者用餐完畢並立即消毒。

在超市方面，同樣強制消費者進入賣場需配戴口罩，亦會在生鮮區提供一次性手套使用，也會強化自動結帳機、廁所、休息區、置物櫃4小時一次的消毒，以及排隊區域保持1.5公尺距離。

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