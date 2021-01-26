UPS台灣宣布 延長今年春節假期前服務時間

為因應農曆新年假期的來臨，美商優比速（UPS）今日宣布將於2月9日延長自行送件服務，讓企業有更充裕的時間處理國際訂單。同時，提醒台灣企業及早進行物流作業安排，避免貨物遞送延遲。此外，UPS將於2月10日開放桃園泛太平洋轉運中心至下午5時，讓客戶可自行送件至轉運中心。

因應農曆春節假期，UPS將於2月10日起暫停收取件服務，並於2月17日恢復正常營運。UPS各服務中心的延長服務時間及聯絡資訊如下，顧客可透過0800-365-868進行免付費電話諮詢相關作業問題。

UPS全球貨運快遞系列服務 (Worldwide Express Freight Services) 服務時間，請聯絡各地區業務代表或電洽客戶服務中心。

為使託運流程更加快速順暢，客戶可使用UPS的「線上報單系統」，直接在網路上自行檢視進出口報單資料，即時進行相關查詢、列印及下載工作；客戶亦可透過電子郵件將報單郵寄到指定人員的電子信箱中，藉此縮短書信往來的時間，有效改善年節繁雜的出貨流程。