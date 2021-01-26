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特管申請再傳捷報！尖端醫攜手新光醫院攻細胞治療

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
新光醫院賴泓誌主任表示，免疫細胞治療是新的治療方式，病患可以維持好的生活品質。圖／業者提供
新光醫院賴泓誌主任表示，免疫細胞治療是新的治療方式，病患可以維持好的生活品質。圖／業者提供

尖端醫（4186）投入細胞治療再傳捷報，與新光醫院合作申請以自體免疫細胞（CIK）治療「實體癌第四期」計劃案過關，這是繼前年８月起與花蓮慈濟醫院取得全台第三張免疫細胞治療許可後，第五次通過衛福部特管辦法的認可，也是新光醫院首件細胞治療許可案。

尖端醫表示，癌症是國人十大死因第一名，依國健署2018年癌症發生資料顯示，大腸癌是十大癌症之首，連續十三年蟬聯第一，另女性肺癌新發生人數首度超過大腸癌；所以，當家人被診斷出癌症後，在治療過程，對於病人及家屬身心上皆承受極大的煎熬。

新光醫院精準醫學中心主任賴泓誌醫師表示，與尖端醫合作通過的實體癌第四期治療計畫包括肺癌、食道癌、胃癌、大腸結腸癌、乳癌、肝癌、腦瘤、腎臟癌等癌症可提供患者更多選擇機會。

新光醫院精準醫學中心將與病患並肩作戰，針對病患制定「個人化」癌症治療策略，精準檢測與細胞治療可輔助傳統治療方式的不足，經醫師評估後，以「細胞激素誘導殺手細胞」（CIK細胞）誘導免疫系統殺死癌細胞，適合與其他化療藥物、標靶藥物或免疫藥物併用。

對於逐年增加的癌症患者，尖端醫推動細胞治療對抗癌症，依據特管辦法，不僅通過四期實體癌計畫，經標準治療無效第一期至第三期實體癌計畫也已獲得核准，日前更取得骨髓間質幹細胞製備核准，可治療脊髓損傷等適應症，是國內少數同時佈局幹細胞與免疫細胞治療領域的細胞應用公司。

癌症 醫師

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