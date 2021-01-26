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陳盛沺：聲寶尾牙抽股票 年終獎金平均2.5個月
聲寶(1604)集團總裁陳盛沺25日主持尾牙抽獎，現金、聲寶家電加上抽聲寶股票100張，合計超過800萬元，為近三年最多。
陳盛沺表示，響應政府防疫，今年取消集團聯合尾牙，改以線上直播抽獎，員工福利不縮水，市值逾800萬以上的現金、家電和股票大方抽；年終獎金平均2.5個月，亦比去年的2個月來得高。
針對今年營運，他強調，力拼市佔率提升，空調及洗衣機由目前各佔10%提高至12%，強項的小家電也會提升挹注營收表現，2021年營收可望較去年成長10%，本業獲利也可望優於去年。
2020年前三季聲寶每股純益(EPS) 4.57元，第4季亦有獲利，法人預估，去年EPS可達4.8元，創下20年來新高。
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