萬海斥資157.8億元 訂造12艘3,013 TEU全貨櫃輪

三缺惡化，近洋線龍頭業者萬海（2615）今（25）日董事會通過，新年度再度進場造櫃、造船，公布的買船、造櫃總投資金額達台幣197億元；其中，JAPAN MARINE UNITED CORPORATION訂造12艘3,013 TEU全貨櫃輪，折算台幣約157.8億元。

萬海全球貨櫃航商排名第12，是國內最大的近洋航線霸主，全球貨櫃輪市場大好，萬海去年斥資美金1.09億元(約台幣31.48億元)訂造3.7萬個貨櫃；同時去年也斥資3.6億美元(折算台幣約102.6億元)在市場評估增購數艘二手船舶加入營運，搭配船隊增加，今年初再度宣布積極進場造新船及訂造新櫃。

萬海不只是進場造櫃，在全球海運業者都還在觀望，不願意大舉進場造船的時機下，萬海今天宣布進場跟JAPAN MARINE UNITED CORPORATION訂造3,013 TEU全貨櫃輪12艘，折算約台幣157.8億元，其中，每艘造價美金4710萬美元，總金額美金5.65億元。這也是萬海繼去年決定斥資3.6億美元(折算台幣約102.6億元)在市場評估增購數艘二手船舶加入營運，再度進場造船。