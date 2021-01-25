快訊

飛鼠衛星、玉山衛星與台灣失聯 太空中心推測2原因

萬海斥資157.8億元 訂造12艘3,013 TEU全貨櫃輪

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

三缺惡化，近洋線龍頭業者萬海（2615）今（25）日董事會通過，新年度再度進場造櫃、造船，公布的買船、造櫃總投資金額達台幣197億元；其中，JAPAN MARINE UNITED CORPORATION訂造12艘3,013 TEU全貨櫃輪，折算台幣約157.8億元。

萬海全球貨櫃航商排名第12，是國內最大的近洋航線霸主，全球貨櫃輪市場大好，萬海去年斥資美金1.09億元(約台幣31.48億元)訂造3.7萬個貨櫃；同時去年也斥資3.6億美元(折算台幣約102.6億元)在市場評估增購數艘二手船舶加入營運，搭配船隊增加，今年初再度宣布積極進場造新船及訂造新櫃。

萬海不只是進場造櫃，在全球海運業者都還在觀望，不願意大舉進場造船的時機下，萬海今天宣布進場跟JAPAN MARINE UNITED CORPORATION訂造3,013 TEU全貨櫃輪12艘，折算約台幣157.8億元，其中，每艘造價美金4710萬美元，總金額美金5.65億元。這也是萬海繼去年決定斥資3.6億美元(折算台幣約102.6億元)在市場評估增購數艘二手船舶加入營運，再度進場造船。

萬海 造船

延伸閱讀

三家外資聚焦喊買長榮 盤中成交量居台股之冠

當沖強勢股／永固、萬海 營運穩健

貨櫃三雄上季EPS估逾2元

貨櫃三雄 獲利空間大

相關新聞

萬海砸39.58億元 訂造5萬個20呎貨櫃

全球大缺櫃，近洋線為主的萬海（2615）今天（25日）公布，新年度再度進廠造櫃，斥資總金額為美金1.41億美元，（約新台...

疫情升溫 台塑集團國內外出差全喊卡

部桃醫院新冠肺炎疫情擴大，多達5,000人被匡列要求居家隔離，國內傳產龍頭台塑集團再度升級管制措施，要求員工減少所有非必...

浩鑫醫療Kiosk報捷 獲新北雙和醫院導入零接觸防疫機

浩鑫（2405）科技醫療再傳斬獲！獲選「台灣防疫50大創新科技」獎項的「零接觸智慧防疫自助機」Kiosk，繼台北醫學大學...

已羨慕！生技股新兵達亞員工平均年終獎金八個月全薪

去年底才剛掛牌的生技股新兵達亞（6762）員工好福利，公司今（25）日宣布，2020年度年終獎金初步結算結果出爐，員工平...

玩美移動結盟台灣大車隊 推DIY紅包、送乘車金

農曆新年將近，訊連（5203）轉投資公司玩美移動旗下「玩美相機」App，再度推出可自行DIY設計的創意個人化紅包設計，並...

台鹽撐醫護英雄 捐3萬瓶防護乾洗手

國內疫情升溫，台鹽（1737）感佩全體醫護英雄站在防疫第一線守護國人，宣布捐出3萬瓶「SUPER防護乾洗手」贈予中華民國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。