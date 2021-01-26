台塑集團 出差全喊卡

部桃醫院新冠肺炎疫情擴大，多達5,000人被匡列要求居家隔離，國內傳產龍頭台塑集團升級管制措施，要求員工減少所有非必要國內外出差，出差者必須上公文，簽到最高的董事長層級才能放行。

台塑集團主管昨（25）日表示，隨著國內疫情嚴峻，台塑集團的管制措施已經升級回到去年初疫情剛發生時的最高層級，不僅國外出差幾乎全停，就連國內出差也幾乎全部喊卡，必要出差者，公文必須簽到最高主管董事長層級才能放行。

最近農曆年前是尾牙季，台塑集團也下達命令，要求員工盡量避免參加外部的餐會。至於此次疫情較嚴重的桃園地區，台塑四寶中僅南亞在桃園有一座小型的LCD工廠，以及重要轉投資公司南亞電路板主要生產基地在桃園蘆竹。台塑集團強調，目前集團所有廠區內的疫情控制都已經嚴格加強到最高層級。

國內水泥龍頭台泥，昨天忙著內部員工追蹤調查，初步評估，台泥在桃園龜山、蘆竹、中壢、八德有多座混凝土廠，但因為混凝土廠都是在地生產，比較沒有跨區移動的問題，公司會繼續做好內部的防疫措施。

至於有多少員工是住在桃園，每天移動上班？至昨天截稿時間為止，台泥內部仍在清查中，未來不排除有進一步的防疫管制措施。

食品龍頭統一說，去年起就配合政府防疫措施都未放鬆，並觀察疫情變化做微調，國內出差除非必須要去，否則都盡量以用視訊來替代以減少群聚。

位於桃園的聯華食品則表示，工廠一定要有現場人員，已採分流上班，但相關防疫跟人員管控就比照去年疫情最緊張的時期，也公告若非必要公務不進入工廠。