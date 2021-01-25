中石化董事會通過6億股現增計畫 待股東會決議

中石化（1314）為充實營運資金，償還銀行借款，及因應公司未來發展的資金需求，今天（25日）董事會通過擬辦理6億股的現金增資案，依中石化今天收盤股價9.76元換算，約可籌得58.56億元的新銀彈。

中石化主管表示，因為現增案必須經股東會決議，此次計畫主要是配合股東常會將召開，先通過以備而不用，並非已有明確的新投資計畫。中石化2019年初也曾通過擬辦理現金增資或發行海外存託憑證（GDR）計畫，後來是選擇發行GDR，於2020年初公告發行GDR完成訂價，籌得1.29億美元（當時約新台幣38.8億元）的資金銀彈，而此次改鎖定現增方式募資。

中石化此次現增計畫，發行股數以不超過6億股為限，每股面額10元，實際發行價格及發行總金額未定，現增案將提請股東常會討論後拍板通過。中石化今天同步公告，將於5月28日舉行股東會。

中石化持續採取「精細化工」與「土地開發」雙主軸的發展策略，投資動作不斷，像是去年9月宣布斥資13.8億元，向尼龍廠展頌買下位在雲林斗六的土地、廠房及尼龍粒聚合設備，替旗下主力產品CPL（己內醯胺）找出海口，朝下游整合。另外中石化去年5月也宣布追加投資29.28億元，啟動精細化工廠一期建造工程計畫，希望朝向高值化的石化品方向努力。

另外中石化2019年出奇招，派出100%持股的子公司鼎越開發，以372億又1萬元搶標成功，拿下京華城標售案，擬打造4棟頂級商辦，最快2023年完工。相關工程未來也需要大筆資金投入。