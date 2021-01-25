富長輩撐腰、房價親民 彰化去年出生率奪全台冠軍

據內政部統計，2020年國內粗出生率最高的縣市，由彰化縣奪冠，彰化從2019年的第三名，到以9.53‰躍升2020年冠軍；房產專家表示，彰化存款上億元的富豪就超過700位，有家族長輩資產撐腰，也成為年輕人敢生能生的本錢。

據內政部統計，2020年全台粗出生率最高的縣市，彰化縣以出生率9.53‰奪冠，亞軍由桃園市蟬聯，以9.49‰緊追在後，第三名為澎湖縣，連續兩年都是9.43‰。至於連江縣雖為2019年的冠軍，不過2020年出生率大降，則落到第四名，而新竹市則以7.96‰蟬聯全國第五名。總計去年全國粗出生率降至7.01‰，創下歷史新低。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，國內出生率持續衰退，除了年輕人結婚生子的意願下滑，財務負擔能力也是關鍵；觀察國內出生率前五名的縣市，均屬親民房價區，其中新竹去年每坪成交價為21.4萬元，彰化、澎湖每坪也都才13.9萬元，在房價壓力輕許多之下，年輕人成家、生子的壓力也緩和許多。

張旭嵐分析，彰化縣屬傳統產業發展穩定的縣市，近年員林184重劃區開發，讓不少地主因農地變建地，搖身變成田僑仔；據彰化銀行公會統計資料顯示，員林市存款上億元的富豪超過700位，顯示有家族長輩資產撐腰，也成為年輕人敢生能生的本錢。

台灣房屋員林旗艦特許加盟店店東林永志表示，員林是南彰化最熱鬧的區域，商業繁榮程度也比較高，鐵路高架化後，目前184公頃市地重劃已有許多建商陸續推案，今年初又有彰南運動中心完工啟用。

林永志指出，政府規劃的74甲線東外環北延段部分，若順利於2022年通車，彰化聯外交通將會相當方便，不僅宜居且居住成本低；近年彰化地區的建商推案多為新華廈大樓，三房是主力產品，總價700萬元有機會買到全新電梯華廈帶車位產品。

桃園市粗出生率蟬聯第二，張旭嵐指出，近年桃園大力鼓勵生育，每胎生育津貼從3萬起跳，每月育兒津貼也達3,000元，社會福利的優渥程度高居六都之冠；且桃園近年產業投資興旺，為在地創造出可觀的就業機會與經濟紅利，加上桃園2字頭房價屬北三都最親民，使民眾擁有豐厚的生養資本。