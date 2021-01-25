大同綠能案場再添一筆 成功建置北台灣首座光電公墓

大同（2371）今（25）日表示，從去年就開始投入的桃園新屋區公墓用地建置太陽光電計畫，將在農曆年前完成全數案場併網，年發電量可達到約336萬度，為北台灣首座完成併網之光電公墓。大同指出，綠電需求在政策推動下大幅成長，預計公司今年整體太陽光電建置量，將以成長50%以上作為目標。

大同近年拓展再生能源事業有成，目前累計已完成併網162MW，為全台公有屋頂型太陽能案場最多的廠商。大同在先前的法說會上表示，會配合綠能政策，持續投入資金發展太陽能事業，可望有穩定的電費收入；大同去年也參加台電結合民間企業的電力頻率調整儲能系統，為五家得標業者之一。

大同從2016年就開始投入復育掩埋場、公墓等多元太陽光電案場計畫，開闢新的商業模式，例如位於台北市福德坑環保復育公園的「能源之丘」、南港山水綠生態公園「能源之丘2.0」、桃園市五座掩埋場以及新竹縣南寮看海公園等垃圾掩埋場太陽能案場。

大同指出，公司在去年投入桃園新屋區第4、7及8公墓用地建置太陽光電的計畫，由大同取得標案，並由集團旗下大同永旭負責建置與維運。目前，7號及8號公墓的太陽能建置已掛錶完成，4號公墓案場也即將在農曆年前完成併網，整個計畫約可建置容量3.16MW（百萬瓦）的太陽光電系統，年發電量達到約336萬度，減碳量約1,710公噸，相當於4座大安森林公園吸碳量。

大同表示，在經濟部公布的綠能政策目標中，台灣2025年的再生能源占比為20%，其中太陽光電預計要達到20GW的裝置容量，並以8GW屋頂型太陽能為目標，對公司而言是一大發展契機；再加上今年初正式上路的「再生能源發展條例」，規定契約容量超過五千瓩的用電戶需設置再生能源，都將促進綠電需求成長。