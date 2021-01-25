房仲第一品牌 永慶房產5大績效創紀錄

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，2020年永慶加盟三品牌能創造爆發性業績，除了品牌力、科技力和創新力外，深度聯賣功不可沒。 圖／永慶房產 提供

新展150店，帶動全台邁向1200店，店數市佔突破36%

雖有新冠疫情擾亂，台灣房市交易量卻創下7年來新高！從六都全年買賣移轉棟數推估2020年全台房市交易量，較前一年(2019)同期成長6%！其中，永慶加盟三品牌的績效更勝一籌，全年成交件數高達4.1萬件，年增2成4，成長幅度為市場的4倍，是實至名歸的房仲第一品牌。

回顧2020年全球大事，新冠疫情不僅衝擊全球經濟，也改變了許多產業的運作模式，特別是需要與人密切接觸的服務業，大家都在想方設法透過網路、APP等管道，延續自家服務體驗、進而銷售獲利。

早在2000就已經開始布局網路和創新科技的永慶房產集團，整合集團資源持續優化數位工具和系統平台，讓旗下加盟三品牌－永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產能在疫情中，保有線上帶看的能力；更進一步針對消費者在意的成交價，主動提供揭露至門牌的成交行情，贏得消費者信賴，成為2020年房仲業大贏家，五大績效創紀錄：總成交金額破4,600億元、總業績190億元、成交件數突破4.1萬件、聯賣業績48億元、單店平均業績2,300萬元，震撼業界，為全台加盟夥伴打造最強創業及發展平台。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，2020年房仲業面臨許多挑戰，先是疫情帶來恐慌和經濟不穩，到後來市場過熱政府推出打炒房措施，永慶加盟三品牌卻能化危機為轉機，創造爆發性業績，一舉刷新歷史紀錄，除了科技力和創新力外，深度聯賣功不可沒！

「深度聯賣」落實「一人委託、百店聯賣、千人銷售」的服務承諾，加快成交速度，不僅讓「聯賣業績」較前一年成長5成，突破48億元；「聯賣成交件數」也從7,500件成長至11,000件，更帶動「單店平均年業績」飆破2,300萬元，年增3成，創下新高紀錄。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成進一步指出，去年12月30日《實價登錄2.0》修法三讀通過，這不只是居住正義的勝利，更是永慶人、有巢氏人和台慶人的驕傲，因為在孫慶餘董事長帶領下，永慶全集團早已全面提供揭露至門牌的成交行情，不僅領先政府、更是房仲業唯一，持續為消費者打造一個公平交易的環境，贏得消費者信賴、社會的肯定。

莊志成進一步指出：「深度聯賣」搭配系統平台、數位工具帶來加乘效益，加上集團特有的區域合作、共榮共好文化，讓同業難以超越，也成為房仲業菁英爭相加盟的關鍵因素！2020年新展店突破150店，店數市佔高達3成6(註)，展現集團經營優勢。

除此之外，永慶加盟三品牌的數位行動工具，更是遙遙持續領先其他加盟品牌！2020年《行動智能經紀人App》整合聯賣功能，讓加盟夥伴能同步知道物件最新狀況，即時帶看、即時推薦。再搭配上物件開發和銷售等新功能，全面提升經紀人的數位服務力，讓客戶得到更優質的服務。

在專業能力養成上，有房仲EMBA之稱的《房仲經營管理師培訓班》課程，自2019年9月開辦以來場場額滿，累計受訓超過600人。永慶加盟總部特聘外部專業名師、搭配高階主管，剖析市場趨勢和經營方針，分享如何帶人帶店、善用平台和數位工具、掌握最新社群行銷，理論與實務雙管齊下，還有市場趨勢及經營方針的剖析、和績優店東長分享成功心法。

莊志成總經理強調：透過直營成功經驗的複製學習，績優店東長們的無私傳授，永慶加盟三品牌逐步實現孫慶餘董事長建立「共好共享的房仲生態圈」的理念，不僅幫店東賺錢，更助大家永續經營，持續擴大與其他同業的差距。

表：永慶加盟三品牌2020年關鍵經營績效