康舒、清大成立聯合研究中心 鎖定電動車與綠能發展
康舒科技（6282）今（25）日指出，與國際一流學府國立清華大學共同成立聯合研究中心，今日正式運作，往後五年康舒每年將投入新台幣1,000萬元。該研究中心將結合康舒科技的產業資源及清華大學的學界資源，共同致力於電動車與綠能整合系統領域之技術研發與產品開發，並將利用人工智慧（AI）及大數據分析，於智慧製造、先進生產與品質優化等專案。
康舒表示，該中心的成立與運作，對於康舒科技而言，將可獲得龐大且先進的研究資源，對業界既有的研發能量可謂指數型地助益與成長，對於與國際一流大廠合作及爭取訂單打下深厚基礎。對於清華大學而言，研究室的原型設計可獲得業界大量生產及商轉的驗證與回饋，進一步理解及修正理論，不僅培植了高深研究的信心，也使學生能驗證課堂所學，擴增視野。
此中心今日正式成立運作，往後五年，康舒科技每年將投入新台幣1,000萬元，康舒科技以務實的行動投資台灣、深耕台灣、根留台灣。該公司表示，期許未來在與清華大學的合作下，康舒科技能大幅地成長，成為另一座守護台灣的護國神山，進一步深耕台灣，培育未來人才，並厚植未來的企業競爭力。
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