快訊

25元買茶飲就中千萬！統一超商發票特別獎 獎落北市這2家門市

康舒、清大成立聯合研究中心 鎖定電動車與綠能發展

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
康舒科技今日指出，與國際一流學府國立清華大學共同成立聯合研究中心，今日正式運作。圖/康舒提供
康舒科技今日指出，與國際一流學府國立清華大學共同成立聯合研究中心，今日正式運作。圖/康舒提供

康舒科技（6282）今（25）日指出，與國際一流學府國立清華大學共同成立聯合研究中心，今日正式運作，往後五年康舒每年將投入新台幣1,000萬元。該研究中心將結合康舒科技的產業資源及清華大學的學界資源，共同致力於電動車與綠能整合系統領域之技術研發與產品開發，並將利用人工智慧（AI）及大數據分析，於智慧製造、先進生產與品質優化等專案。

康舒表示，該中心的成立與運作，對於康舒科技而言，將可獲得龐大且先進的研究資源，對業界既有的研發能量可謂指數型地助益與成長，對於與國際一流大廠合作及爭取訂單打下深厚基礎。對於清華大學而言，研究室的原型設計可獲得業界大量生產及商轉的驗證與回饋，進一步理解及修正理論，不僅培植了高深研究的信心，也使學生能驗證課堂所學，擴增視野。

此中心今日正式成立運作，往後五年，康舒科技每年將投入新台幣1,000萬元，康舒科技以務實的行動投資台灣、深耕台灣、根留台灣。該公司表示，期許未來在與清華大學的合作下，康舒科技能大幅地成長，成為另一座守護台灣的護國神山，進一步深耕台灣，培育未來人才，並厚植未來的企業競爭力。

康舒科技今日指出，與國際一流學府國立清華大學共同成立聯合研究中心，今日正式運作。圖/康舒提供
康舒科技今日指出，與國際一流學府國立清華大學共同成立聯合研究中心，今日正式運作。圖/康舒提供

康舒 清華大學

延伸閱讀

電池價格漸降 電動車產能露曙光

相關新聞

萬海砸39.58億元 訂造5萬個20呎貨櫃

全球大缺櫃，近洋線為主的萬海（2615）今天（25日）公布，新年度再度進廠造櫃，斥資總金額為美金1.41億美元，（約新台...

疫情升溫 台塑集團國內外出差全喊卡

部桃醫院新冠肺炎疫情擴大，多達5,000人被匡列要求居家隔離，國內傳產龍頭台塑集團再度升級管制措施，要求員工減少所有非必...

浩鑫醫療Kiosk報捷 獲新北雙和醫院導入零接觸防疫機

浩鑫（2405）科技醫療再傳斬獲！獲選「台灣防疫50大創新科技」獎項的「零接觸智慧防疫自助機」Kiosk，繼台北醫學大學...

已羨慕！生技股新兵達亞員工平均年終獎金八個月全薪

去年底才剛掛牌的生技股新兵達亞（6762）員工好福利，公司今（25）日宣布，2020年度年終獎金初步結算結果出爐，員工平...

玩美移動結盟台灣大車隊 推DIY紅包、送乘車金

農曆新年將近，訊連（5203）轉投資公司玩美移動旗下「玩美相機」App，再度推出可自行DIY設計的創意個人化紅包設計，並...

台鹽撐醫護英雄 捐3萬瓶防護乾洗手

國內疫情升溫，台鹽（1737）感佩全體醫護英雄站在防疫第一線守護國人，宣布捐出3萬瓶「SUPER防護乾洗手」贈予中華民國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。