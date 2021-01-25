晶華抗疫突圍！ 攜手喬山推「健身魔鏡」

台灣疫情愈趨嚴峻，晶華（2707）「抗疫」突圍！將與喬山熱賣的「健身魔鏡」合作，初期會有十台進駐晶華套房，將有超過200堂以上健身隨選課程，要讓客人不用離開客房也能好好健身運動，預計2月1日正式推出，期望在疫情期間以個人服務吸客。

晶華主管表示，會引進健身魔鏡，並非為了因應近期的疫情，是因台灣進入後疫情時期，大家對於健康更加注重，但很多人去公共場合會擔心染疫，所以推出「健身魔鏡」，要以個人化服務取勝，相信對客人來說也有尊榮感。

晶華主管也提到，目前尚未確定將健身魔鏡放在哪個房型，因為使用該機器，需要距離兩至三公尺的空間，不過目前確定會有十台魔鏡，進駐晶華套房，機器應會以可移動的立架式呈現。健身魔鏡將有超過200堂以上、24小時不間斷的健身隨選課程，讓客人不用走出房間，就能健身。