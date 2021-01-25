快訊

25元買茶飲就中千萬！統一超商發票特別獎 獎落北市這2家門市

晶華抗疫突圍！ 攜手喬山推「健身魔鏡」

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
喬山2020年推出「新概念健身魔鏡」。翻攝自喬山官網
喬山2020年推出「新概念健身魔鏡」。翻攝自喬山官網

台灣疫情愈趨嚴峻，晶華（2707）「抗疫」突圍！將與喬山熱賣的「健身魔鏡」合作，初期會有十台進駐晶華套房，將有超過200堂以上健身隨選課程，要讓客人不用離開客房也能好好健身運動，預計2月1日正式推出，期望在疫情期間以個人服務吸客。

晶華主管表示，會引進健身魔鏡，並非為了因應近期的疫情，是因台灣進入後疫情時期，大家對於健康更加注重，但很多人去公共場合會擔心染疫，所以推出「健身魔鏡」，要以個人化服務取勝，相信對客人來說也有尊榮感。

晶華主管也提到，目前尚未確定將健身魔鏡放在哪個房型，因為使用該機器，需要距離兩至三公尺的空間，不過目前確定會有十台魔鏡，進駐晶華套房，機器應會以可移動的立架式呈現。健身魔鏡將有超過200堂以上、24小時不間斷的健身隨選課程，讓客人不用走出房間，就能健身。

健身 晶華

延伸閱讀

晶華「Happy牛Year航程」陸上郵輪 農曆新年出航

相關新聞

萬海砸39.58億元 訂造5萬個20呎貨櫃

全球大缺櫃，近洋線為主的萬海（2615）今天（25日）公布，新年度再度進廠造櫃，斥資總金額為美金1.41億美元，（約新台...

疫情升溫 台塑集團國內外出差全喊卡

部桃醫院新冠肺炎疫情擴大，多達5,000人被匡列要求居家隔離，國內傳產龍頭台塑集團再度升級管制措施，要求員工減少所有非必...

浩鑫醫療Kiosk報捷 獲新北雙和醫院導入零接觸防疫機

浩鑫（2405）科技醫療再傳斬獲！獲選「台灣防疫50大創新科技」獎項的「零接觸智慧防疫自助機」Kiosk，繼台北醫學大學...

已羨慕！生技股新兵達亞員工平均年終獎金八個月全薪

去年底才剛掛牌的生技股新兵達亞（6762）員工好福利，公司今（25）日宣布，2020年度年終獎金初步結算結果出爐，員工平...

玩美移動結盟台灣大車隊 推DIY紅包、送乘車金

農曆新年將近，訊連（5203）轉投資公司玩美移動旗下「玩美相機」App，再度推出可自行DIY設計的創意個人化紅包設計，並...

台鹽撐醫護英雄 捐3萬瓶防護乾洗手

國內疫情升溫，台鹽（1737）感佩全體醫護英雄站在防疫第一線守護國人，宣布捐出3萬瓶「SUPER防護乾洗手」贈予中華民國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。