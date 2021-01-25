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新航接受全球航空公司健康安全評鑑 獲鑽石級最高標準

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
新航在由SimpliFlying飛航顧問公司為APEX航空乘客體驗協會進行的「全球航空公司健康安全評鑑」中，榮獲最高標準的鑽石級評等。圖／新航提供
新航在由SimpliFlying飛航顧問公司為APEX航空乘客體驗協會進行的「全球航空公司健康安全評鑑」中，榮獲最高標準的鑽石級評等。圖／新航提供

新加坡航空（新航）在由SimpliFlying飛航顧問公司為APEX航空乘客體驗協會（Airline Passenger Experience Association）進行的「全球航空公司健康安全評鑑」中，榮獲最高標準的鑽石級評等。

這項由APEX航空乘客體驗協會及SimpliFlying飛航顧問公司共同進行的評鑑，是根據十個類別的58個項目，以量化檢查表進行審查。內容包括檢測、追蹤、地勤程序、機上措施和合作夥伴等，檢視安全強化的完整度。

鑽石級是本次評鑑的最高評等，比過往APEX和SimpliFlying為旅客安全與舒適所訂定的黃金級標準還要高出至少200分。其評鑑標準是來自於獨立核實、驗證與認證過的飛航乘客健康安全措施。

新航客戶體驗資深副總裁楊丕德表示：「早在新冠病毐疫情剛開始的時候，新航就諮詢醫學專家的意見並採納旅客回饋，與合作夥伴及主管機關一起仔細審視我們的健康和安全措施。我們的團隊深入研究旅程途中的眾多接觸點。除了在必要處強化和提升現有的程序，也引進新措施來補足，並利用數位科技以優化程序來輔助我們提供更順暢的旅行體驗。在這次評鑑中榮獲鑽石級評等，是對於我們全面保障旅客及員工福祉永不妥協的肯定。新航以領先業界的產品和服務聞名，我們將繼續確保以世界頂級的健康安全標準，來維持我們一貫的品牌承諾。」

APEX執行長Joe Leader博士指出：「新航以非接觸式旅程管理與最佳機上清潔，彰顯了對於維護旅客健康的承諾。作為一家獲得鑽石級健康安全認證的航空公司，新航近期更開始實施最先進的檢測和健康護照技術，在旅客健康方面的投資邁出一大步。」

SimpliFlying執行長Shashank Nigam表示：「新航推出的措施，例如設置免接觸報到機台、行李延誤時的行動簡訊通知，以及機上菜單與雜誌的數位化等，都提高了航空業界在健康安全方面的標準。他們採取了跟醫院同等級的措施來確保旅客的健康安全，這也有助於增強旅客的信任。」

新加坡航空

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