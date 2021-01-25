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萬海砸39.58億元 訂造5萬個20呎貨櫃

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
近洋線為主的萬海（2615）今天（25日）公布，新年度再度進廠造櫃，斥資總金額為美金1.41億美元。圖／聯合報系資料照
近洋線為主的萬海（2615）今天（25日）公布，新年度再度進廠造櫃，斥資總金額為美金1.41億美元。圖／聯合報系資料照

全球大缺櫃，近洋線為主的萬海（2615）今天（25日）公布，新年度再度進廠造櫃，斥資總金額為美金1.41億美元，（約新台幣39.58億元），跟中國國際海運集裝箱（集團）訂造以20呎（TEU）櫃來計算約5萬TEU，因貨櫃類型與交櫃點交不一，平均單價約每TEU（20呎櫃）約2,835美元。

萬海全球排名第12大貨櫃航商，是國內最大的近洋航線霸主，全球貨櫃輪市場大好，萬海去年斥資美金1.09億元（約台幣31.48億元）訂造3.7萬個貨櫃；同時去年也斥資3.6億美元（折算台幣約102.6億元）在市場評估增購數艘二手船舶加入營運，搭配船隊增加，今年初再度宣布積極進場造櫃。

去年10月、11及12月營收同步寫下新高記錄後，萬海今年開春立即啟動造櫃計畫，萬海去年12月營收再寫新高，單月首度突破百億元的關卡，來到116.08億元，年增率達75%；累計全年營收達822億元，年增率12.77也是新高記錄；受惠於去年啟動百億元的造船計畫，船舶加入將推升新年度營收、獲利攀升。

新冠肺炎疫情造成貨櫃輪缺櫃、塞港，兩大因素推升全球貨櫃輪運價大漲，萬海去年進場加碼造櫃，同時加快市場布局的速度，評估增購數艘二手船舶加入營運，預計新買進的二手船舶今年會陸續加入船隊，再加上去年訂造的新貨櫃也一起投入，成為推升萬海新年度營收、獲利成長的新生力軍；考量到場競爭力，萬海一開春，立即進場櫃，成為下半年推動營收、獲利成長的新動能。

萬海 營收

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