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疫情升溫 台塑集團國內外出差全喊卡
部桃醫院新冠肺炎疫情擴大，多達5,000人被匡列要求居家隔離，國內傳產龍頭台塑集團再度升級管制措施，要求員工減少所有非必要國內外出差，出差者必須上公文，簽到最高的董事長層級才能放行。
台塑集團主管今天表示，隨著國內疫情嚴峻，台塑集團的防疫管制措施已經升級回到去年初疫情剛發生時的最高層級，不僅國外出差幾乎全停，就連國內公出也幾乎全部喊卡，必要出差者，公文必須簽到最高主管董事長層級才能放行。
另外最近農曆年前是尾牙季，台塑集團也下達命令，要求員工盡量避免參加外部的餐會。
至於此次疫情較嚴重的桃園地區，「台塑四寶」中僅南亞在桃園有一座小型的LCD工廠，以及重要轉投資南亞電路板主要生產基地在桃園蘆竹。台塑集團強調，目前集團所有廠區內的疫情控制都已經嚴格加強到最高層級。
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