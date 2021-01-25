看好豪華車 保時捷台南建都會概念店、LEXUS推小改款LS

國內車市2020年銷售讓全球許多地區羨慕，隨著疫情讓許多台商回國，短期間內都沒有打算再出國，買車的動作一波波，業界持續看好進口豪華房車的市場商機仍有成長空間；日前尚騰汽車集團攜手保時捷正式進軍台南府城全球第一座新世代(Porsche Studio Next Level)保時捷都會概念店正式落腳台南，和泰車（2207）代理的LEXUS也推出頂級小改款LS上市，這都是看好國內金字塔頂端的消費。

台灣車市2020年來到 45 萬輛的新高，寫下近15年以來新高，豪華車市場雖然受到國外生產地變化影響交車，但還是比2019 年成長 6.9%，總銷售量來到 95,298 輛，整體市占率為 20.8%。其中，和泰車代理的Lexus NX銷售第一名，共賣出9010台，第2名跟第3名分別為，Mercede-Benz GLC，8190輛、Mercede-Benz C-Class，5153輛

今年初和泰車再度攻國內豪華車市場商機，考量到LS自1989年問世以來，以日式奢華氛圍及精緻工藝，成功讓世界認識LEXUS，奠定LEXUS豪華品牌地位，LS已於台灣走了超過20個年頭，今年開春立即推出21年式小改款車型頂級版跟F SPORT版475萬元，旗艦版500萬、旗艦版(KIRIKO、西陣織飾板)價格為550萬元。

旗艦版導入KIRIKO切子與御匠摺紋飾板，以其職人細緻工法樹立豪華典範。為更進一步提升豪華氛圍，採用日本京都百年傳承工藝-西陣織(Nishijinori)融入門飾板中。西陣織以其純手工製作工法聞名於世，從日本戰國時代延傳至今，已有五百年歷史，僅用來製作高級和服、皮包及披肩等服飾，今LEXUS將其融入車室內，為世界首創。

繼2018年鉅資打造新北保時捷中心後，尚騰汽車集團插旗台南府城，首先投資7,500萬新台幣於南紡購物中心二館闢建全新「台南保時捷都會概念店」以及建立在地售後服務能量。這代表尚騰汽車集團除了一步將營運版圖延伸至南台灣，提前為預計於2022年第1季落成啟用的全新台南保時捷中心暖身之外，將再次推動國內豪華車市場的銷售服務概念升級。

尚騰汽車集團執行長吳睿弘，高度看好大台南區域在台積電（2330）領軍，人才、廠商大舉進駐台南下，進一步帶動海外高科技大廠巨幅投資，而且在台商回流強度持續升溫的推波助瀾下，創造出令人期待的強勁消費潛力，未來十年台南在高端汽車市場的成長動能，絕對是大勢可期，決定超前部署、積極佈局南台灣頂級豪華汽車市場，期望提供南台灣消費者一個結合保時捷創新高科技的互動式體驗、同時融入南台灣人文風情的優質賞車與售後服務環境。