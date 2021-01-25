看好豪華車 保時捷台南建都會概念店、LEXUS推小改款LS
國內車市2020年銷售讓全球許多地區羨慕，隨著疫情讓許多台商回國，短期間內都沒有打算再出國，買車的動作一波波，業界持續看好進口豪華房車的市場商機仍有成長空間；日前尚騰汽車集團攜手保時捷正式進軍台南府城全球第一座新世代(Porsche Studio Next Level)保時捷都會概念店正式落腳台南，和泰車（2207）代理的LEXUS也推出頂級小改款LS上市，這都是看好國內金字塔頂端的消費。
台灣車市2020年來到 45 萬輛的新高，寫下近15年以來新高，豪華車市場雖然受到國外生產地變化影響交車，但還是比2019 年成長 6.9%，總銷售量來到 95,298 輛，整體市占率為 20.8%。其中，和泰車代理的Lexus NX銷售第一名，共賣出9010台，第2名跟第3名分別為，Mercede-Benz GLC，8190輛、Mercede-Benz C-Class，5153輛
今年初和泰車再度攻國內豪華車市場商機，考量到LS自1989年問世以來，以日式奢華氛圍及精緻工藝，成功讓世界認識LEXUS，奠定LEXUS豪華品牌地位，LS已於台灣走了超過20個年頭，今年開春立即推出21年式小改款車型頂級版跟F SPORT版475萬元，旗艦版500萬、旗艦版(KIRIKO、西陣織飾板)價格為550萬元。
旗艦版導入KIRIKO切子與御匠摺紋飾板，以其職人細緻工法樹立豪華典範。為更進一步提升豪華氛圍，採用日本京都百年傳承工藝-西陣織(Nishijinori)融入門飾板中。西陣織以其純手工製作工法聞名於世，從日本戰國時代延傳至今，已有五百年歷史，僅用來製作高級和服、皮包及披肩等服飾，今LEXUS將其融入車室內，為世界首創。
繼2018年鉅資打造新北保時捷中心後，尚騰汽車集團插旗台南府城，首先投資7,500萬新台幣於南紡購物中心二館闢建全新「台南保時捷都會概念店」以及建立在地售後服務能量。這代表尚騰汽車集團除了一步將營運版圖延伸至南台灣，提前為預計於2022年第1季落成啟用的全新台南保時捷中心暖身之外，將再次推動國內豪華車市場的銷售服務概念升級。
尚騰汽車集團執行長吳睿弘，高度看好大台南區域在台積電（2330）領軍，人才、廠商大舉進駐台南下，進一步帶動海外高科技大廠巨幅投資，而且在台商回流強度持續升溫的推波助瀾下，創造出令人期待的強勁消費潛力，未來十年台南在高端汽車市場的成長動能，絕對是大勢可期，決定超前部署、積極佈局南台灣頂級豪華汽車市場，期望提供南台灣消費者一個結合保時捷創新高科技的互動式體驗、同時融入南台灣人文風情的優質賞車與售後服務環境。
台南保時捷都會概念店成全球第一座採用保時捷最新Studio概念店設計，內部更配置最先進新穎的VR科技產品體驗亮點；另一項全球第一則是尚騰汽車集團領先導入世界第一台IoT「物聯網商用手沖咖啡機」的全球首次亮相，讓客戶不用遠赴國外即可透過雲端手法傳送和遠在日本的世界冠軍咖啡師溝通互動，在全球第一座最新保時捷都會概念店(Porsche Studio Next Level)裡，透過VR產品科技、5G網路及IoT智慧物聯網產品的完美結合，充分展現出在後疫情時代，科技即將徹底改變日常生活樣貌的最佳應用情境。
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