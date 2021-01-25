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已羨慕！生技股新兵達亞員工平均年終獎金八個月全薪

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
去年底才剛掛牌的生技股新兵達亞（6762）員工好福利，公司今（25）日宣布，2020年度年終獎金初步結算結果出爐，員工平均可領8個月全薪的年終獎金。示意圖／ingimage授權
去年底才剛掛牌的生技股新兵達亞（6762）員工好福利，公司今（25）日宣布，2020年度年終獎金初步結算結果出爐，員工平均可領8個月全薪的年終獎金。示意圖／ingimage授權

去年底才剛掛牌的生技股新兵達亞（6762）員工好福利，公司今（25）日宣布，2020年度年終獎金初步結算結果出爐，員工平均可領8個月全薪的年終獎金，尚不包括端午、中秋等年節獎金及員工分紅，藉此除了讓同仁一起分享公司營運成長的果實之外，也希望吸引各方優秀人才一起加入達亞這個大家庭。達亞今日盤中股價來到261元，在生技股中僅次於興櫃的圓點奈米（6797）、和上櫃股精華（1565）。

達亞表示，2020年受惠於現有國際客戶量產中的產品持續出貨，包含微創腸胃管腔吻合器、連續血糖監控裝置、婦科微創手術器材、Covid-19病毒檢驗裝置，及國際客戶開發中的新產品，包含數位微創手術平台（手術機器人相關）、新一代連續血糖監控裝置、安全注射器等，自結全年營收5.54億元，較2019年成長44.59%，創歷史新高。

達亞不僅公司去年底順利掛牌上櫃，更大方發放年終獎金，達亞表示，平均發放8個月年終獎金除了可激勵工作士氣，也希望吸引各方優秀人才一起加入達亞這個大家庭，藉機栽培及訓練醫材產業製造人才養成，共同為台灣醫材產業努力。

由於達亞國際累積過去16年的模具設計製造與塑膠射出成型經驗，持續專精於高階及高門檻醫療器材專業製造，目前也因應未來成長動能所需，公開徵選台灣合作夥伴，包括自動化設備廠、CNC銑床加工廠、EDM/WEDM加工廠、金屬管材製造廠、醫療級塑料代理商、醫療矽膠產品供應商、及特殊材質金屬加工廠等上下游有心專注醫材產業的廠商。

達亞表示，公司希望能橋接和國際醫材大廠或新創醫材公司共同加入合作開發計畫，深根台灣醫材製造技術，打造醫材產業聚落，共同在高階醫材領域深耕技術能力及拉高技術門檻，相信即便是台灣的傳統產業，只要有心就能夠走出自己的一條路，讓台灣不只有半導體產業站上世界之峰。

醫材 微創手術 年終獎金

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