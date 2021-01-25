快訊

直播／部桃全院紅區警戒 陳時中召開記者會說明

富豪災難財，窮人死不盡：「2020不義病毒」貧富報告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玩美移動結盟台灣大車隊 推DIY紅包、送乘車金

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
玩美相機App推出自製紅包袋設計。 業者／提供
玩美相機App推出自製紅包袋設計。 業者／提供

農曆新年將近，訊連（5203）轉投資公司玩美移動旗下「玩美相機」App，再度推出可自行DIY設計的創意個人化紅包設計，並與「台灣大車隊」跨界合作，共同推出財運紅包袋，要搶搭農曆新年的出遊送禮商機。

「玩美相機的強大相片編輯功能，讓每一張相片都能透過玩美相機內建多樣化功能盡情揮灑創意，讓每個值得留念的時刻更臻完美，」玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示，「玩美紅包袋活動進入第三年，不僅底圖設計以『模板』功能提供使用者 更彈性的編輯選擇，更榮幸能邀請台灣大車隊一起合作，在金牛年與玩美一起福氣送金。」

玩美相機指出，今年除了延續往年大受好評、可加入任意圖像去背合成的個人化紅包袋設計，更推出獨特可增減文字、貼圖、特效等元素的紅包袋模板，讓使用者能隨心拼湊出專屬於自己的金牛紅包，傳遞心意與祝福。同時，即日起至1月28日，7-11 iBon提供每日限量500份免費紅包袋列印，玩美相機 App使用者每日可免費列印出二張自製紅包袋。

玩美移動今年也與台灣大車隊強強聯手，共同推出財運紅包袋，並有「台灣大車隊 55688 App」新會員乘車金免費送，只要首次登記成為「台灣大車隊 55688 App」 會員，均可輸入優惠碼得到50元乘車金，讓消費者在春節期間拜年更加優惠便利。

玩美相機App與台灣大車隊推出牛年聯名紅包袋。 業者／提供
玩美相機App與台灣大車隊推出牛年聯名紅包袋。 業者／提供

紅包 相機 台灣大

延伸閱讀

欣葉紅包免費領！「1600元折扣金」全民皆可拿　欣葉8大餐飲品牌皆適用

趕場搶賺紅包錢！曾治豪過年盡孝要阿嬤放心

高市府、監理所送春聯、紅包 近日開放領取

水電工「花2年沒排到手術」忍無可忍 竟用美工刀DIY自切囊腫

相關新聞

已羨慕！生技股新兵達亞員工平均年終獎金八個月全薪

去年底才剛掛牌的生技股新兵達亞（6762）員工好福利，公司今（25）日宣布，2020年度年終獎金初步結算結果出爐，員工平...

玩美移動結盟台灣大車隊 推DIY紅包、送乘車金

農曆新年將近，訊連（5203）轉投資公司玩美移動旗下「玩美相機」App，再度推出可自行DIY設計的創意個人化紅包設計，並...

台鹽撐醫護英雄 捐3萬瓶防護乾洗

國內疫情升溫，台鹽（1737）感佩全體醫護英雄站在防疫第一線守護國人，宣布捐出3萬瓶「SUPER防護乾洗手」贈予中華民國...

全球首創區塊鏈種稻 「禾穀坊」讓教宗也讚嘆！

「區塊鏈」這樣的高科技，與台灣農民的距離有多遠？原本，的確很遠。但如今，正導入鄉鎮田間，解決在地農產問題。 在台東池上種了10年有機米的魏瑞廷，從沒想過自家田地會變成爆紅景點，還有遊客專程來開箱介紹。

有錢長輩多、房價一字頭 全台這裡最敢生

少子化加劇，根據內政部統計，2020年全台粗出生率降至7.01％，創下歷史新低。進一步觀察全台粗出生率最高的縣市，由彰化...

國衛院：娛樂用愷他命 三年內再犯率近四成

國家衛生研究院今（25）日宣布，該院神經及精神醫學研究中心主任陳為堅、與大、台北大學合作，追蹤2009年至2016年39...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。