玩美移動結盟台灣大車隊 推DIY紅包、送乘車金

農曆新年將近，訊連（5203）轉投資公司玩美移動旗下「玩美相機」App，再度推出可自行DIY設計的創意個人化紅包設計，並與「台灣大車隊」跨界合作，共同推出財運紅包袋，要搶搭農曆新年的出遊送禮商機。

「玩美相機的強大相片編輯功能，讓每一張相片都能透過玩美相機內建多樣化功能盡情揮灑創意，讓每個值得留念的時刻更臻完美，」玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示，「玩美紅包袋活動進入第三年，不僅底圖設計以『模板』功能提供使用者 更彈性的編輯選擇，更榮幸能邀請台灣大車隊一起合作，在金牛年與玩美一起福氣送金。」

玩美相機指出，今年除了延續往年大受好評、可加入任意圖像去背合成的個人化紅包袋設計，更推出獨特可增減文字、貼圖、特效等元素的紅包袋模板，讓使用者能隨心拼湊出專屬於自己的金牛紅包，傳遞心意與祝福。同時，即日起至1月28日，7-11 iBon提供每日限量500份免費紅包袋列印，玩美相機 App使用者每日可免費列印出二張自製紅包袋。