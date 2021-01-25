全球首創區塊鏈種稻 「禾穀坊」讓教宗也讚嘆！

「區塊鏈」這樣的高科技，與台灣農民的距離有多遠？原本，的確很遠。但如今，正導入鄉鎮田間，解決在地農產問題。

在台東池上種了10年有機米的魏瑞廷，從沒想過自家田地會變成爆紅景點，還有遊客專程來開箱介紹。

原來，魏瑞廷創辦的「池上禾穀坊」，是世界上第一個應用區塊鏈技術種稻的品牌！

特製米袋上印有QRCode，消費者只要一掃，手機裡就出現稻米產銷履歷，包括在地微氣候、耕種細節和地圖。循著地圖走一趟，還能找到這包米實際栽種之處。

一對夫妻就是這樣來到台東，展開「尋米」自由行的。只見他們興奮地問東問西、拍來拍去，宛如身在旅遊勝地。

更令人驚奇的是，最近用同樣方法查看他怎麼種稻的，是遠在羅馬梵蒂岡的教廷賑濟所負責人、樞機主教約斯基（Konrad Krajewski）。

2020年11月24日，魏瑞廷自費5萬多元快遞費，將100公斤有機米送上貨機，飛越9600公里，獻米給教廷。中華民國駐教廷大使捧著米袋，掃出二維碼內的田間資訊，讓教宗看得津津有味。

這是他在2020年第三次這麼做了，向教宗獻米的那塊田，還煞有其事插上「神之米」木牌。

區塊鏈「上身」，源於魏瑞廷從事精緻農業時，經常遇到消費者的質疑。

「我以前很怕種田這件事，」魏瑞廷望著眼前的10公頃稻田說。

曾排斥下田的他，退伍後，原本力拚在四個月內考上公職，豈料家裡標到退輔會委託經營的有機米田，還是被拉來幫忙。

去市集擺攤時，有人不相信他的米是有機的，索看身分證上的戶籍地址，摸他的手有沒有長繭，還會問：「你怎麼這麼白？」

怎麼讓消費者知道米真是他種的？認真的他，把每日田事一筆筆放上臉書，幫米寫日記。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱看到，便找上門，提議合作導入區塊鏈技術。

耕作資訊上鏈，消費者眼見為憑

區塊鏈種稻，簡單來說，就像有個記事本放在網路上，記錄田裡發生的每件事。關鍵是這項技術能使生產過程完全透明，而且「內容不能篡改」！

例如，農夫在手機上打開區塊鏈的鏈接網址，填上施肥若干公斤、人工除草若干平方公尺等農活細節，這些紀錄就被永久儲存，事後不能修改。若發現寫錯或要補充，只能用下一筆紀錄進行解釋。

最好的功能是方便溯源，讓消費者透過手機螢幕，親眼目睹植物生長情況，「最後，消費者就會建立信任！」魏瑞廷直說，區塊鏈是解決產業痛點的新武器。

若再加上微型氣象站，每隔兩小時，自動上傳方圓2.5公里的風速、雨量、紫外線等，還可自動記錄環境數據，消費者看到的訊息將更豐富、精確。

「上鏈」的資訊，還包括24小時即時攝影機，他的田曾拍到彩鷸、環頸雉，都是極度瀕臨絕種的二級保育類動物。許多野生動物的回歸，證明這是長期復育的有機田。

若運用廣泛，未來還可能為鄉村創造「認動物」的田野紀錄工作機會。

魏瑞廷假設，等累積到1萬張野地照片，以野生動物的多寡消長，再加上AI，或許就能判斷農田的健康程度。

（作者／邱莉燕 本文出自2021.1.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）