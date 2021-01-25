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有錢長輩多、房價一字頭 全台這裡最敢生

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
鐵路高架化後的員林火車站。圖／台灣房屋員林旗艦特許加盟店提供
鐵路高架化後的員林火車站。圖／台灣房屋員林旗艦特許加盟店提供

少子化加劇，根據內政部統計，2020年全台粗出生率降至7.01‰，創下歷史新低。進一步觀察全台粗出生率最高的縣市，由彰化縣以9.53‰奪冠，第二名為桃園市9.49‰，第三名是澎湖縣，連續兩年都是9.43‰。

連江縣本來是2019年的冠軍，但2020年出生率大降，落到第四名，新竹市則以7.96‰蟬聯全國第五名。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，出生率衰退，一來是現代人晚婚、不婚愈來愈多，二來，薪水低、房價高，也讓很多年輕人不願結婚生子。

觀察粗出生率前五名的縣市都屬於親民房價區，單價最高的新竹市，去年平均單價也僅二字頭、21.4萬元，彰化、澎湖平均房價都是每坪13.9萬元，成家和生子的壓力，顯然都比其他都會區小很多。

彰化縣傳統產業發達，擁有很多中小企業主，加上近年184重劃區開發，不少地主因農地變建地，搖身變成田僑仔，據彰化銀行公會統計資料更顯示，員林市存款上億元的就超過700位。彰化有錢長輩多，工作機會也多，是年輕一代敢生能生的本錢。

另外，台灣房屋員林旗艦特許加盟店店東林永志表示，彰化近年建商推案以新華廈大樓，三房為主力，總價700萬預算可望買到全新電梯華廈帶車位產品，居住成本低，也讓在地年輕人願意生養子女。

張旭嵐指出，桃園市粗出生率2019、2020都排名第二，近年桃園大力鼓勵生育，每胎生育津貼3萬起跳，每月育兒津貼3000元，工作機會多，加上桃園2字頭房價屬北三都最親民，民眾生養負擔相對輕，出生率因此穩居第二。

員林184重劃區。圖／台灣房屋員林旗艦特許加盟店提供
員林184重劃區。圖／台灣房屋員林旗艦特許加盟店提供

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