國衛院：娛樂用愷他命 三年內再犯率近四成

國家衛生研究院今（25）日宣布，該院神經及精神醫學研究中心主任陳為堅、與大、台北大學合作，追蹤2009年至2016年39,178位愷他命初犯者的結果顯示，三年內毒品使用再犯率達39.5%，死亡率為一般同年齡、同性別者的4.9倍高；尤其是自殺、藥物過量、暴力毆打等非自然原因的死亡率，更增加高達10倍以上。

其中女性愷他命初犯者，三年內的非自然死因的標準死亡比為19倍，自殺更是高達31.4倍。國衛院呼籲年輕人千萬別好奇地將愷他命當娛樂用。研究成果已刊登在國際期刊Addiction。

愷他命的主要作用，是腦中NMDA受體的拮抗劑，是一種解離型麻醉藥。這種解離效用，常令患者在清醒後抱怨有不愉快的夢、意識模糊、幻覺等現象；然而，這些副作用，卻被一些人當成所謂的「K洞」新奇經驗。

國衛院指出，愷他命的麻醉安全係數相對較高，迄今仍用於戰場或災難現場的緊急手術，為聯合國認定的一種必需藥品。但從2000年後，隨著年輕人銳舞潮流的盛行，愷他命開始被當成娛樂性藥物使用，尤其是在東亞地區。因此，愷他命變成各國政府與國際組織成癮性藥物管制上極大的挑戰。

台灣從2000年初期開始，從一系列研究中發現，愷他命娛樂性使用有增加的趨勢。起初政府將愷他命列為第三級毒品予以管制，但是由於使用者日眾，在2009年11月透過《毒品危害條例》的修法，實施三、四級毒品行政裁罰。

國衛院研究團隊發現，受行政裁罰的愷他命初犯者，三年內再次因使用愷他命受罰的機率高達33.85%；若合併計算一、二級毒品者，三年內的再犯率更高達39.95%。更令研究團隊驚訝的是，跟全國死亡資料比對後發現，這些愷他命使用者在初犯三年內的死亡率，若與一般人口中同年齡、同性別者的死亡率相比(稱為標準化死亡比)，竟然高達4.9倍。

進一步分析死亡原因，愷他命初犯者三年內因身體疾病死亡的標準化死亡比(2.1倍)並不太高，反而是一些非自然死因的標準化死亡比(7.6倍)較高，像是最常見的自殺(13.4倍)，其次的藥物過量(21.3倍)與暴力毆打(20.7倍)等。若是男女分開來看，女性愷他命初犯者三年內的非自然死因的標準化死亡比為19倍，自殺更是高達31.4倍。

國衛院研究清楚顯示，年輕人為娛樂目的使用愷他命，不但會導致之後一再地使用而反覆受罰，還會大幅地增加死亡率，尤其是非自然死因。這些健康危害的範圍與程度，遠比之前小規模研究所顯示的更為廣泛且嚴重。