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懷特血寶凍晶注射劑 獲准纳入健保給付
懷特（4108）今（25）日公布，該公司所研發成功的國際首發治療癌因性疲憊症新藥「懷特血寶凍晶注射劑 PG2 Lyo.Injection」，獲健保署通知以市場交易價核價，支付價格為每支新台幣12,650元納入健保給付，業已獲健保署共擬會議完成討論，將進入簽訂協議書階段。
懷特所開發的「懷特血寶」，自2012年上市後，為全世界唯一的處方用藥，曾被國內近70家醫學中心和醫療院所採用，初期治療逾7,000名癌症患者。但是自2012年上市至今，都是以自費方式在國內推廣，直到2019年11月向健保署提出申請，經過專家會議審議通過，終於順利得以自費市場價格、每一劑12,650元獲得健保核價。
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